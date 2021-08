Jürgen Klopps "Träume erfüllt"

Mike Egerton via www.imago-images.de

Zweiter Premier-League-Sieg für den FC Liverpool

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den nächsten Pflichtsieg in der Premier League eingefahren.

Eine Woche nach dem 3:0-Erfolg bei Aufsteiger Norwich City setzten sich die Reds an der ausverkauften Anfield Road mit 2:0 (1:0) gegen den FC Burnley durch.

Für Liverpool war es das erste Liga-Heimspiel vor Zuschauern seit rund anderthalb Jahren. Diogo Jota (18.) und Sadio Mané (69.) sorgten für den vielumjubelten Dreier der Liverpooler.

Jürgen Klopp: "Jeder hat auf dieses Fußballfest gewartet"

"Jeder hat auf dieses Fußballfest gewartet und keiner hat seinen Platz unter dem Eindruck einer Enttäuschung verlassen", sagte Klopp angesichts des komplett gefüllten Kultstadions, "unsere Träume haben sich erfüllt."

Doch die Klopp-Elf hatte große Mühe, die nötige Dominanz aufzubauen. Burnley hielt gut dagegen und das Spiel lange Zeit offen.

Treffer von Mohamed Salah aberkannt

Die Gäste traten aggressiv und körperlich auf, hatten dem Meister von 2020, der in der zweiten Hälfte das Tempo erhöhte, offensiv allerdings wenig entgegenzusetzen.

Liverpools Heimsieg hätte hingegen auch höher ausfallen können. Ein Treffer von Mohamed Salah nach 26. Minuten wurde vom Videoschiedsrichter wegen einer hauchdünnen Abseitsposition nicht gegeben.

Kantersieg für Manchester City

Nach dem Fehlstart bei Tottenham Hotspur (0:1) holte Titelverteidiger Manchester City am zweiten Spieltag den ersten Dreier.

Gegen Norwich mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke setzte sich die Mannschaft von Coach Pep Guardiola mit 5:0 (2:0) durch. Der Niederländer Tim Krul (7., Eigentor), 118-Millionen-Mann Jack Grealish (22.), Aymeric Laporte (64.), Raheem Sterling (71.) und Riyad Mahrez (84.) erzielten die Tore für die Citizens.

Nationalspieler Ilkay Gündogan stand in der Start-Elf von Guardiola, wurde in der 69. Minute ausgewechselt. Bei Norwich bot Farke Lukas Rupp in der Anfangsformation auf.