Einigung im Thuram-Poker in Sicht?

Könnte Gladbach in diesem Sommer noch verlassen: Marcus Thuram

Der Wechsel von Borussia Mönchengladbachs Marcus Thuram zu Inter Mailand nimmt womöglich Formen an.

"Sky Italia" zufolge nähern sich Gladbach und der italienische Meister im Poker um die Ablöse für den 24 Jahre alten Franzosen an. Demnach sei die Borussia von ihrer ursprünglichen Schmerzgrenze in Höhe von 30 Millionen Euro inzwischen abgerückt.

Stattdessen fordere der Bundesligist nur noch 25 Millionen Euro für Thuram. Inter soll bereit sein, rund 20 Millionen Euro an den Niederrhein zu überweisen.

Noch am Sonntag wird mit einer endgültigen Entscheidung in der Personalie gerechnet.

Gladbach: Marcus Thuram verletzt?

Unklar ist jedoch, ob und wie sich Thurams verletzungsbedingte Auswechslung im Top-Spiel gegen Bayer Leverkusen (0:4) am Samstagabend auf einen möglichen Wechsel auswirkt.

Der Flügelstürmer musste den Platz bereits in der 20. Spielminute verlassen. Hannes Wolf übernahm seine Position in der Gladbacher Offensive. Eine Diagnose für Thuram gab die Borussia bislang nicht bekannt.

Um Thuram ranken sich bereits seit längerem Abwanderungsgerüchte. Inter hingegen wird nachgesagt, nach dem Abgang von Romelu Lukaku zum FC Chelsea unbedingt noch einem im Angriff nachlegen zu wollen.

Das sagt Max Eberl zum Thuram-Poker

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl hatte zuletzt einen Abgang Thurams nicht mehr ausgeschlossen und sich indirekt auch zur Ablöseforderung geäußert.

"Eine Zahl von 50 Millionen passt in Corona-Zeiten für Vereine, die nicht PSG, Chelsea oder ManCity heißen, nicht in die aktuelle Fußballwelt. Da ist Vernunft gefragt und die Abwägung, wie werthaltig der Spieler für unseren Verein ist – und was uns das Geld für unsere Zukunft bringen würde", sagte Eberl gegenüber "Bild".

Dem Manager zufolge wolle Gladbach den umworbenen Profi "nur äußerst ungern abgeben. Aber ich schließe nichts aus. Ich bin mit seinem Berater Mino Raiola in sehr guten Austausch."