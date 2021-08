Bayern legt Lewandowski-Ablöse fest - England-Trio sagt ab

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Wie lange jubelt Robert Lewandowski noch für den FC Bayern?

Die Gerüchte um die Zukunft von Superstar Robert Lewandowski reißen nicht ab. Angeblich wurde der Stürmer des FC Bayern in diesem Sommer mehreren Klubs aus der englischen Premier League angeboten. Dies allerdings zu einem Preis, den keiner der Vereine zahlen wollte.

Wie lange trägt Robert Lewandowski noch das Trikot des FC Bayern? Der Superstar spielt übereinstimmenden Medienberichten mit dem Gedanken, den Rekordmeister zu verlassen und sich gegen Ende seiner Karriere noch mal eine neue Herausforderung zu suchen. Die Frage ist: Wann könnte er den Münchnern den Rücken kehren?

Dem FC Chelsea wurde der Pole (Vertrag bis 2023) in den vergangenen Wochen angeblich angeboten. Für 80 Millionen Euro, so soll Agent Pini Zahavi den Blues mitgeteilt haben, könne man den 33-Jährigen womöglich haben. Das allerdings setzt die Bereitschaft des FC Bayern voraus, Lewandowski bereitwillig ziehen zu lassen. Das aber lehnen die Münchner zumindest in diesem Jahr kategorisch ab.

Ein Sportjournalist aus England widerspricht dem nun und behauptet, der FC Bayern würde den Polen sehr wohl schon in diesem Sommer gehen lassen - und zwar für eine Ablösesumme in Höhe von 110 Millionen Euro.

"Lewandowski wurde Liverpool, Manchester United und Manchester City angeboten", sagte Ian McGarry im "Transfer Window"-Podcast. Alle drei Vereine hätten seichtes Interesse signalisiert, sich dann aber doch dagegen entschieden, die Verhandlungen aufzunehmen.

"Alle haben gesagt, dass die 110 Millionen, die Bayern gegenüber deutschen Medien geleakt hat, viel zu viel für einen Spieler diesen Alters sind", erklärte McGarry.

Belege für die Behauptungen McGarrys gibt es nicht. Weder die beiden Klubs aus Manchester noch Jürgen Klopp und der FC Liverpool wurden in der jüngsten Vergangenheit als heiße Kandidaten für einen Lewy-Transfer gehandelt. Sie alle sollen stattdessen ein Auge auf BVB-Star Erling Haaland geworfen haben.

Verbrieft ist allerdings, dass sich Berater Pini Zahavi in England nach einem neuen Klub für seinen Klienten umsehen sollte. Ob er ihn dabei aber wirklich auch allen namhaften Vereinen angeboten hat, ist nicht klar.