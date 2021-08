Sancho kein Titelgarant: United droht "massives Problem"

Paul Terry via www.imago-images.de

Jadon Sancho wechselte vom BVB zu Manchester United

In seiner gesamten Karriere (1994 bis 2011) schnürte Gary Neville die Fußball-Schuhe für Manchester United, gewann unter anderem zweimal die Champions League und zwölf englische Meistertitel und prägte bei den Red Devils eine extrem erfolgreiche Ära. Davon, diese Triumphe zu wiederholen, ist sein Ex-Klub laut Neville aktuell jedoch meilenweit entfernt.

Obwohl Manchester United in die Dienste von Jadon Sancho von Borussia Dortmund satte 85 Millionen Euro investiert hat und zudem seine Defensive für 40 Millionen Euro mit Raphael Varane von Real Madrid verstärkt hat, glaubt Neville nicht, dass man am Old Trafford 2021/22 tatsächlich von einem Titel träumen darf. Die Konkurrenz ist schlicht zu stark, die nicht geringen Investitionen nicht ausreichend im Wettkampf mit Manchester City, dem FC Chelsea, dem FC Liverpool und Co., urteilte Neville gegenüber "Sky Sports".

Er könne sich nicht vorstellen, dass Sancho und Varane denselben Einfluss hätten, wie Virgil van Dijk und Alisson, die dem FC Liverpool 2019/20 zum Titel führten. Auch mit den Verstärkungen hinke United der Konkurrenz noch hinterher.

"Chelsea hat sich mit (Romelu, d.Red.) Lukaku verstärkt, ManCity mit (Jack) Grealish und wenn sie auch noch (Harry) Kane bekommen, dann bekommt Manchester United ein massives Problem", so Neville. Er könne sich nicht erklären, warum United in diesem Transferfenster "nicht noch den Extra-Schritt mache".

Tuchel und Guardiola würden ManUnited zum Titel führen

Traditionell habe man sich immer um die besten englischen Spieler der Premier League bemüht. "Warum mischen sie jetzt nicht bei Kane mit?", fragte Neville. Mit dem Mittelstürmer hätte Manchester dem Ex-Nationalspieler zufolge echte Chancen auf die Meisterschaft, nur Varane und Sancho dürften hingegen nicht reichen, mutmaßt Neville.

Eine Meinung, die sich allerdings ändern könnte, lässt United Sancho endlich mal von der Leine. Bislang durfte der Flügelflitzer an den ersten beiden Spieltagen lediglich als Joker ran. Die Rufe nach einem Einsatz von Beginn an nahmen zuletzt allerdings zu.

Nevilles Forderung nach noch höheren Investitionen kommt allerdings nicht bei jedem gut an.. Ex-Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher verortet den Grund für Erfolg und Misserfolg eher auf der Bank der Klubs. "Ich wüsste nicht, warum ManUnited nicht mithalten kann. Wenn Pep Guardiola oder Thomas Tuchel United trainieren würden, würden sie die Liga gewinnen. Der Druck auf United-Teammanager Ole Gunnar Solskjaer sei daher schon sehr groß.

Carragher vertritt allerdings ebenfalls die Ansicht, dass United dringend einen zentralen Stürmer verpflichten muss. Selbst Ablösen in Höhe von 180 Millionen Euro dürften die Red Devils nicht abschrecken.