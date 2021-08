Wechsel in die Türkei? Schalke 04 stellt Bozdogan frei

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Mittelfeldspieler Can Bozdogan (l) soll Schalke 04 verlassen

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat seinen Mittelfeldspieler Can Bozdogan für Transfergespräche mit einem anderen Klub freigestellt. Das teilte der Bundesliga-Absteiger am Dienstag via Twitter mit.

Um in erster Linie Spielpraxis zu sammeln, steht für Bozdogan nun scheinbar eine Leihe bevor. Das hatte Sportvorstand Rouven Schröder zuletzt gegenüber der "WAZ" angedeutet: "Can wird weiter hart an sich arbeiten. Trotzdem muss er für sich und zusammen mit uns auch einschätzen: Wie hoch ist die Spielchance?"

Nach Informationen von "Sky" steht der Youngster vor einem Wechsel zum türkischen Top-Klub Besiktas. Der Verein aus Istanbul will den Zentrumsspieler offenbar zunächst ausleihen, besitzt aber anschließend eine Kaufoption.

Vor einigen Wochen hatte "transfermarkt.de" berichtet, Rapid Wien beschäftige sich ebenfalls mit einer Leihe des Schalkers. Im Bericht war von einem "fortgeschrittenen Stadium" der Verhandlungen die Rede.

Zum Saisonauftakt spielte Can Bozdogan keine Rolle beim FC Schalke 04. Selbst nach der Verletzung von Kapitän Danny Latza gab es für Bozdogan, der 2019 aus der Jugend des 1. FC Köln zu den Knappen gewechselt war, keinen Platz im königsblauen Mittelfeld.

Der Konkurrenzkampf auf dieser Position verschärfte sich kurz nach dem Saisonstart erneut, als die Knappen die Leihe von Eintracht Frankfurts Rodrigo Zalazar bekanntgaben. Dadurch verringerten sich Bozdogans Einsatzchancen noch einmal.

Erst am Montag hatten die wirtschaftlich schwer angeschlagenen Schalker einen Großverdiener von ihrer Gehaltsliste gestrichen. Der Spanier Omar Mascarell wechselt in seine Heimat zum FC Elche.