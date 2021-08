Wölfe sind Spitzenreiter - und endgültig raus im Pokal?

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Mark van Bommel ist neuer Cheftrainer beim VfL Wolfsburg

Nach den Testspielpleiten und dem Wechsel-Chaos im DFB-Pokal grüßt der VfL Wolfsburg überraschend von der Tabellenspitze. Mit Luca Waldschmidt soll der Werksklub noch gefährlicher werden.

Sebastian Vettel gewann jede Menge Rennen in der Formel 1, Thomas Gottschalk moderierte noch "Wetten, dass...", Britney Spears hatte einen Nummer-1-Hit - und der VfL Wolfsburg war zum bisher letzten Mal Tabellenführer in der Bundesliga. Zehn Jahre ist das alles her, nun haben die Wölfe einen perfekten Start hingelegt: Und grüßen erneut von ganz oben.

"Jeder will so anfangen", sagte der neue Trainer Mark van Bommel. Aber dass nicht Bayern München oder Borussia Dortmund, sondern ausgerechnet Wolfsburg so anfängt, ist schon erstaunlich. Schließlich hatte der Werksklub mit seiner mehr als holprigen Vorbereitung und dem Wechselchaos im DFB-Pokal zuletzt vor allem negative Schlagzeilen geschrieben. Dann folgten die Siege gegen den VfL Bochum und Hertha BSC.

"Ich bin sehr froh, dass wir sechs Punkte haben", sagte van Bommel. Und natürlich lenkt der gute Start auch ab von der drohenden Pokalblamage gegen Preußen Münster, das endgültige Urteil in der Wechselposse fällt am Donnerstag vor dem Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Aber: "Es gibt keine Garantie, dass wir nächste Woche wieder drei Punkte einfahren", sagte van Bommel. Dann wartet mit RB Leipzig auch der erste echte Prüfstein auf die Niedersachsen.

Schlager: Wer auf die Tabelle schaut, hat keine Ahnung

Deshalb können sie in Wolfsburg die Situation auch realistisch einschätzen. "Wer jetzt auf die Tabelle schaut, der hat keine Ahnung", sagte Mittelfeldantreiber Xaver Schlager: "Jetzt kommt Leipzig." Damit die Niedersachsen in dieser Saison auch gegen die Topklubs immer wieder punktet, hat Sportchef Jörg Schmadtke van Bommel für zwölf Millionen Euro noch einen neuen Stürmer gekauft. Nationalspieler Luca Waldschmidt (25) soll Wout Weghorst entlasten, die Wölfe weniger ausrechenbar machen, für Zug zum Tor sorgen.

"Ich bin überzeugt von dem Weg des Klubs, die Philosophie und Ambitionen des VfL decken sich zu einhundert Prozent mit meinen Vorstellungen", sagte Waldschmidt, nachdem er einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hatte. Die Aussicht auf attraktive Gegner in der Champions League lockten ihn dabei wohl auch aus dem schicken Lissabon an den Mittellandkanal.

Er wolle seinen "Teil dazu beitragen, dass der VfL in der Bundesliga sowie international seine Ziele erreicht", sagte Waldschmidt vor der Königsklassen-Auslosung am Donnerstag. Dass Wolfsburg in der Champions League auf der ganz großen Bühne spielte, ist übrigens nur fünf Jahre her.