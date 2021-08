Sabitzer-Deal? RB-Boss dementiert Kontakt zum FC Bayern

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Marcel Sabitzer könnte RB Leipzig noch verlassen

Die Spekulationen um einen Wechsel von Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer von Fußball-Bundesligist RB Leipzig zum FC Bayern München haben wieder an Fahrt aufgenommen. Laut einem jüngsten Medienbericht könnte der Deal schon in Kürze vor dem Abschluss stehen. Davon will Leipzigs sportlicher Leiter Florian Scholz aber noch lange nichts wissen.

Gegenüber dem "Sportbuzzer" stellte Scholz klar, dass von einer bevorstehenden Einigung zwischen den beiden Top-Klubs noch überhaupt keine Rede sein kann: "Der FC Bayern München hat keinen Kontakt bezüglich eines Spielers zu uns aufgenommen", stellte der RB-Funktionär am Dienstag klar.

Zuvor hatte es geheißen, dass die konkreten Verhandlungen zwischen den Roten Bullen und dem deutschen Meister "in den letzten Zügen" seien.

Demnach hätte es den 27-Jährigen tatsächlich an die Säbener Straße ziehen sollen, nachdem er bei den Sachsen bereits in seine siebte Saison gestartet war. Dem österreichischen Nationalspieler soll dabei klar sein, dass ihm beim FC Bayern bei der Weltklasse-Konkurrenz auf seiner defensiven Mittelfeldposition häufig nur die Rolle des Edeljokers bleiben dürfte.

Laut den Medienberichten von Montag feilschten die Vereine bereits um die konkrete die Ablöse-Zahlung für den Leipziger Spielführer, der zuletzt beim 4:0-Sieg von RB gegen den VfB Stuttgart schon nur auf der Bank saß. Laut der Bericht würden die Leipziger um Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wohl auch einer Ablösezahlung von 13 bis 14 Millionen Euro für Sabitzer bereits zustimmen.

Nun also das Dementi von Florian Scholz, dass es überhaupt schon eine Anfrage aus München gegeben habe.

Wechsel zum FC Bayern? RB Leipzig hat Sabitzer-Nachfolger schon am Haken

Ein Nachfolger mit großem spielerischen Potenzial soll für den Führungsspieler bei RB Leipzig derweil längst ausgeguckt worden sein. Mit Ilaix Moriba soll ebenfalls laut "Sportbuzzer" ein 18-jähriges Mittelfeldjuwel vom FC Barcelona an den Cottaweg wechseln und unter dem neuen Cheftrainer Jesse Marsch behutsam aufgebaut werden.

Der in Guinea geborene Youngster gilt als eines der größten Mittelfeldtalente überhaupt in Spanien. Er durchlief für La Roja bereits die U17- und U18-Nationalmannschaften und brachte es in der abgelaufenen Spielzeit auf seine ersten Einsätze in La Liga für den FC Barcelona. Insgesamt spielte er in 2020/2021 14 Mal für Barca, erzielte dabei einen Treffer.

Ob es noch in der laufenden Woche vor dem dritten Bundesliga-Spieltag zum entscheidenden Durchbruch in der Personalie Marcel Sabitzer kommen wird, ist derzeit allerdings noch offen.