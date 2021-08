Medien: Spektakuläre Wende bei Gladbach-Star

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Denis Zakaria könnte doch bei Gladbach bleiben

Seit Wochen sorgt die ungeklärte Zukunft von Denis Zakaria bei Borussia Mönchengladbach für Spekulationen. Nachdem es zuletzt Gerüchte über einen Abgang gab, bahnt sich nun eine Kehrtwende an.

Laut "Sport1" kann sich Gladbach Hoffnungen auf einen Verbleib des zentralen Mittelfeldspielers machen. Demnach seien noch keine passenden Angebote am Niederrhein eingegangen.

Da Zakarias Vertrag im Sommer 2022 ausläuft, könnte Gladbach in diesem Sommer letztmals eine höhere Transfersumme einnehmen. In den vergangenen Wochen wurde der Schweizer mit englischen Vereinen wie dem FC Arsenal und Tottenham sowie italienischen Vertretern wie dem SSC Neapel oder der AS Rom in Verbindung gebracht.

So betätigte Manager Max Eberl sogar das Werben der Konkurrenz. "Ja, es gibt inzwischen viele Anfragen und sehr konkrete Angebote für Denis", verriet der Funktionär im Sommer. "Zakaria hatte uns früh seinen Wunsch mitgeteilt, in diesem Sommer etwas Neues zu beginnen", fügte Eberl an.

Verlängert Zakaria bei Gladbach?

Wirklich konkret wurde es zwischen Zakaria und den vermeintlichen Interessenten aber nie. Mittlerweile soll der 24-Jährige eine Verlängerung nicht mehr ausschließen. Wie "Sport1" weiter berichtet, wird Zakaria mittlerweile auch von Familienangehörigen und nicht mehr von Lian Sports beraten.

Gladbach-Trainer Adi Hütter wollte sich zuletzt nicht zu den Gerüchten um Zakarias sportliche Zukunft äußern. "Mit Spekulationen setze ich mich nicht auseinander. Wenn er zu hundert Prozent fit ist, dann ist er genau so ein Thema wie alle anderen", sagte der Rose-Nachfolger.

In der Saisonvorbereitung musste Zakaria aufgrund einer Corona-Infektion passen. Aufgrund dessen kam der Eidgenosse in dieser Spielzeit noch nicht zum Einsatz und stand bei der jüngsten 0:4-Klatsche gegen Bayer Leverkusen nicht im Gladbacher Aufgebot.