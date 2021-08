Eintracht Frankfurt buhlt um Werder-Ass

Matthias Balk

Kevin Möhwald von Werder Bremen steht bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel

In der 2. Bundesliga spielt Kevin Möhwald bei Werder Bremen bislang nicht die erhoffte Rolle. Im Sommer könnte der 28-jährige Mittelfeldspieler die Norddeutschen verlassen, Eintracht Frankfurt soll die Fühler ausgestreckt haben.

Wie das Portal "Deichstube" berichtet, steht Möhwald auf der Liste von Eintracht Frankfurt. Demnach suchen die Hessen nach der langwierigen Knieverletzung von Sebastian Rode eine kostengünstige Alternative im Mittelfeld.

Da Möhwalds Vertrag in Bremen nur noch bis zum Ende der Saison datiert ist, wäre die Ablöse für den zentralen Mittelfeldspieler wohl überschaubar.

Anfang Juli hatte Möhwald seine Zukunft bei Werder noch offen gelassen. "Zu 100 Prozent kann man das zwar nie sagen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, bei Werder zu bleiben und den Neuaufbau mit anzukurbeln", sagte er am Rande des Trainingslagers in Zell am Ziller.

Sollte ein Erstligist anklopfen, könnte Möhwald aber ins Schwanken kommen. "Ich fühle mich in Bremen sehr wohl, und es müsste schon sehr, sehr perfekt sein, dass ich überhaupt ins Schwanken komme." Bei Eintracht Frankfurt würde der 28-Jährige sogar in der Europa League spielen.

Werder Bremen wartet auf weitere Transfers

Sportlich lief es für Möhwald zuletzt nicht rund. In der aktuellen Saison kam er erst zu einem 13-minütigen Einsatz in der 2. Bundesliga. Zahlreiche Spiele verpasste der Ex-Profi vom 1. FC Nürnberg wegen einer freiwilligen Quarantäne. Danach musste er wegen einer Sprunggelenksverletzung passen.

Mit Milot Rashica, Josh Sargent, Ludwig Augustinsson, Maximilian und Johannes Eggestein, Niklas Moisander oder Theodor Gebre Selassie hat Werder Bremen bereits einige gestandene Spieler abgegeben. Auf der anderen Seite wurden nur Kyu-hyun Park und Nicolai Rapp verpflichtet. Außerdem wurde Lars Lukas Mai vom FC Bayern München ausgeliehen.