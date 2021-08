So viel Geld kostet Corona den Topligen

Pressefoto Rudel/Herbert Rudel via www.imago-image

Leere Stadien gehörten in allen Top-Ligen für lange Zeit zum gewohnten Bild

Leere Ränge wegen der Corona-Pandemie haben bei den Klubs aus den fünf europäischen Fußball-Topligen insgesamt offenbar zu Verlusten von gut zwei Milliarden Euro geführt. Das geht aus einem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hervor.

Neben der Bundesliga wurden in der Analyse Premier League (England), Serie A (Italien), Ligue 1 (Frankreich) und LaLiga (Spanien) berücksichtigt.

In der Saison 2019/20, als bis März vor Zuschauern gespielt wurde, hatte die Summe bei 500 Millionen gelegen. Damals waren die Verluste der Bundesliga mit geschätzt 157 Millionen Euro größer als in den übrigen vier Ligen.

In der laufenden Spielzeit wird bislang nur in der Premier League und der Ligue 1 vor vollen Tribünen gespielt. In Spanien gibt es derzeit eine Auslastung von 40 Prozent, in Italien liegt sie bei 50. In Deutschland sind maximal 25.000 Fans erlaubt.