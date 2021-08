Premier-League-Klubs verweigern Abstellung

Richard Sellers via www.imago-images.de

19 Premier-League-Klubs geben Nationalspieler nicht frei

Die Klubs der englischen Premier League weigern sich aufgrund der Corona-Pandemie, fast 60 Spieler für anstehende Fußball-Länderspiele abzustellen. Wie die Liga am Dienstag in einem Statement mitteilte, haben die Klubs "widerstrebend, aber einstimmig beschlossen", Spieler nicht freizugeben, deren Partien im nächsten Monat in Ländern "auf der Roten Liste ausgetragen werden".

Die Entscheidung betrifft laut Statement fast 60 Spieler von 19 Premier-League-Klubs, die in 26 Länder der "Roten Liste" gereist wären. Die Spieler müssten nach ihrer Rückkehr zehn Tage in Quarantäne. Dies würde nicht nur "die Fitness der Spieler erheblich beeinträchtigen", sie würden zudem auch für zwei Ligaspiele, die dritte Runde des EFL Cups sowie für einen Spieltag eines UEFA-Wettbewerbs nicht zur Verfügung stehen.

Mit dem englischen Verband FA und mit der Regierung "wurden umfangreiche Gespräche geführt, um eine Lösung zu finden", hieß es weiter in dem Statement. Aber "aufgrund anhaltender Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit bezüglich Reiserückkehrer aus Ländern der Roten Liste wurde keine Ausnahme gewährt."

Zuletzt hatte Ägyptens Verband EFA bekannt gegeben, dass der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool seinen Starstürmer Mohamed Salah nicht für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele der ägyptischen Nationalmannschaft freigeben wolle.