BVB sucht Rechtsverteidiger - auch interne Lösung denkbar

Bekommt Marco Rose beim BVB noch Verstärkung auf der Rechtsverteidigerposition?

Dass bei Borussia Dortmund hinten rechts der Schuh drückt, ist kein Geheimnis. Konkrete Transfergerüchte gab es zuletzt allerdings nur um Marcel Halstenberg von RB Leipzig, der seines Zeichens allerdings eher auf der linken Defensivseite sowie in der Abwehrmitte beheimatet ist. So ganz soll man beim BVB aber auch die Hoffnung auf eine Verstärkung auf der Rechtsverteidigerposition noch nicht aufgegeben haben.

"Dortmund sucht weiter nach einem rechten Verteidiger", vermeldet die "Sport Bild" am Mittwoch, schränkt jedoch ein: Eine ernsthafte Option gebe es für die Schwarz-Gelben derzeit jedoch nicht.

Noch am heißesten wurde in den vergangenen Wochen der Name Jeremiah St. Juste vom 1. FSV Mainz 05 gehandelt. Gerüchte um ein Angebot des BVB dementierte Mainz-Sportboss Christian Heidel gegenüber der "Allgemeinen Zeitung" zwar bereits Mitte Juli, seitdem ist aber viel Wasser die Ruhr hinunter geflossen.

BVB das "Wunschziel" eines Verteidigers des 1. FSV Mainz 05

Gegen einen Kauf des Niederländers dürfte allerdings die vermeintlich hohe Ablöseforderung der Mainzer sprechen. Angeblich fordert Mainz mindestens 15 bis 20 Millionen Euro. Die BVB-Führung betonte unlängst mehrfach, dass ein Deal in dieser Größenordnung nur noch machbar wäre, wenn man zuvor eine entsprechende Summe einnimmt. Das zeichnet sich derzeit noch nicht ab.

Immerhin: Laut "Sport Bild" ist Dortmund weiterhin das "Wunschziel" von St. Juste, dessen Vertrag in Mainz jedoch erst im Sommer 2023 endet.

Handlungsbedarf besteht bei der Borussia, da mit Mateu Morey (Kreuzbandverletzung) ein Rechtsverteidiger wohl den Großteil der Spielzeit 2021/22 verpassen wird. Thomas Meunier zudem in der vergangenen Saison nicht überzeugen konnte und noch mit den Folgen einer Corona-Infektion kämpft. Eigengewächs Felix Passlack zeigt sich in seinen Leistungen schlicht zu wechselhaft.

Eine interne Lösung der Baustelle ist dennoch nicht ausgeschlossen. "Sport Bild" zufolge könnte Emre Can demnächst vermehrt hinten rechts auflaufen.