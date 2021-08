Jonas Hofmann freut sich über Bayern-Interesse

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Jonas Hofmann wird angeblich vom FC Bayern umworben

Medienberichten zufolge hat Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach unlängst das Interesse des FC Bayern geweckt. Für den Offensivspieler sind die aktuellen Gerüchte in erster Linie eine persönliche Auszeichnung.

"Wenn ein so großer Verein wie der FC Bayern Interesse an mir haben sollte, dann würde mich das sicher freuen, weil es eine Bestätigung meiner Leistungen wäre. Zu solchen Gerüchten äußere ich mich aber grundsätzlich nicht", sagte der 29-Jährige im Interview mit der "Sport Bild".

Berichten des Sportblatts sowie von "Sport1" zufolge soll der Rekordmeister unverbindlich beim Management des Gladbachers angefragt haben. Wie konkret das Interesse der Bayern ist und zu welchen Konditionen ein Transfer realisierbar wäre, ist aber nicht bekannt.

Allzu dringend will Hofmann Gladbach aber ohnehin nicht verlassen, vergewisserte er Sportdirektor Max Eberl: "Max und ich sind immer sehr ehrlich zueinander. Er weiß, dass ich mich in Gladbach extrem wohlfühle. Ich will hier nicht auf Biegen und Brechen weg. Aber Max weiß auch, dass ich ein Typ bin, der neuen Herausforderungen grundsätzlich positiv gegenübersteht und Dinge nicht von vornherein ausschließt. Ich finde es legitim, dass man sich im Berufsleben mit möglichen Veränderungen auseinandersetzt", so der Flügelstürmer.

Hofmann: BVB-Wechsel war schon "unglaublich viel Geld"

Dass der ehemalige BVB-Spieler mit seinen 17 Torbeteiligungen in der letzten Bundesligasaison Begehrlichkeiten wecken könnte, war aber auch Eberl schon früh klar. Vorsichtshalber versah er seinen Schützling kurz vor dem Öffnen des Transferfenster im Juni mit einem Preisschild von 40 Millionen Euro.

"Als ich 2016 für acht Millionen aus Dortmund nach Gladbach kam, empfand ich das schon als unglaublich viel Geld. Jetzt reden wir vom Fünffachen. Dass ich als Mensch 40 Millionen wert sein soll, liegt außerhalb meiner Vorstellungskraft", kommentierte Hofmann diese Entscheidung seines Chefs.

Doch tatsächlich scheint die offensive Linie der Gladbach-Führung gewirkt zu haben. Wirklich konkret wurde es um einen Transfer des Leistungsträgers bislang nicht. "So eine hohe Summe ist – speziell in Corona-Zeiten – natürlich schon eine absolute Hausnummer", weiß auch Hofmann.

Er richtet seinen Fokus ohnehin auf das Geschehen auf dem Platz. Unabhängig davon, wo er spielt, hat der Kreativspieler für die neue Saison große Ziele. Nachdem er unter Joachim Löw drei Länderspiele absolvierte, will er sich unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick endgültig im DFB-Team festspielen: "Sollte er mich nominieren, fahre ich jedenfalls nicht mit einem mulmigen Gefühl zum DFB."