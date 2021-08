Lob trotz CL-Aus: Götze überzeugt mit Ideen und Präzision

Fotostand / van der Velden via www.imago-images.de

Mario Götze spielt seine zweite Saison in Eindhoven

Ex-Bundesliga-Star Mario Götze ist mit seinem Klub PSV Eindhoven in den Playoffs zur Champions League am portugiesischen Topklub SL Benfica gescheitert. Trotz des bitteren Aus der Niederländer gab es viele lobende Worte für den ehemaligen Offensivspieler des BVB und des FC Bayern.

Zwar schaffte es die PSV auch mit der Hilfe Götzes am Dienstabend nicht mehr, den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel gegen das Team aus Lissabon noch zu drehen. Nach einer über 60-minütigen Überzahl kam Eindhoven nicht über ein 0:0 gegen Benfica hinaus - die Champions-League-Qualifikation wurde damit verpasst.

Mario Götze hatte dabei aber immer wieder kreative Einfälle für das Offensivspiel seiner Truppe, wenn auch ohne durchschlagenden Erfolg. "Er war einer der wenigen, der Präzision, der Ideen auf dem Platz hatte", befand Ex-BVB-Mannschaftskollege Patrick Owomoyela am Dienstagabend beim Streamingdienst "Amazon Prime".

Zuvor hatte sich auch Mario Gomez, der mit Götze mehrere Jahre in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hatte, in ähnlicher Weise über den 29-Jährigen geäußert: "Ich freue mich sehr für ihn. Er hat wieder dieses innere Strahlen."

Ex-BVB-Star Götze erhält Sonderlob von Trainer Schmidt

Plötzlich scheint für Götze sogar ein Comeback im Nationalteam unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick wieder denkbar. Sein letztes von insgesamt 63 Länderspielen hatte der einstige Dortmund-Star im November 2017 bestritten.

Auch Götzes Trainer bei der PSV Eindhoven, der Deutsche Roger Schmidt, hatte sich schon mehrfach in den höchsten Tönen über seinen Kreativspieler in der Offensive geäußert und erhofft sich für die weitere Spielzeit viel von seiner Nummer 27: "Er hat den Spaß am Fußball zurückgewonnen. Mit so einem Spieler werden alle Spieler auf dem Platz besser."

In der niederländischen Eredivisie peilt Eindhoven die erste Meisterschaft seit 2018 an. Die ersten Ligaspiele gegen Heracles Almelo (2:0) und SC Cambuur (4:1) wurden bislang gewonnen.