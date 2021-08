Halstenberg-Wechsel zum BVB geplatzt?

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Marcel Halstenberg wechselt nicht zum BVB

Eigentlich stand der Wechsel von Marcel Halstenberg von RB Leipzig zum BVB mehr oder weniger fest. "Bild", "kicker" und Co. hatten sogar schon konkrete Zahlen zu einem möglichen Deal veröffentlicht. Doch jetzt sieht es so aus, als würde der Transfer auf der Zielgeraden doch noch platzen.

Wie die für gewöhnlich gut informierte "WAZ" am Mittwoch berichtet, wird Marcel Halstenberg in diesem Sommer nicht zum BVB wechseln.

Zwar sollen die Dortmunder den Abwehrspieler in der Tat ins Auge gefasst haben, zum Vollzug, den sowohl "Bild" als auch "kicker" und die "Leipziger Volkszeitung" schon herbeigeschrieben haben, kommt es der Zeitung zufolge aber nicht.

Sollten die Schwarz-Gelben noch Abstand von einer Verpflichtung nehmen, käme dies für viele nicht wirklich überraschend, denn auf Halstenbergs linker Seite ist die Borussia personell eigentlich gut aufgestellt. Als echte Problemzone hat sich beim Saisonstart vor allem die rechte Seite erwiesen. Ob sich der BVB dort nun gezielt nach einem Ersatz umsieht, ist noch offen..

Die "Sport Bild" berichtet am Mittwoch jedoch, dass genau diese Baustelle jetzt in den Fokus der Verantwortlichen rückt. Allerdings schreibt das Blatt auch, dass es noch keine ernsthafte Option gibt. Der Mainzer Jeremiah St. Juste gilt als Kandidat, doch allein die Ablöse des Niederländers in Höhe von 15 bis 20 Millionen Euro soll die Dortmunder abschrecken.

Sicher ist, dass Michael Zorc und Co. nach dem Verkauf von Thomas Delaney wieder Platz im Kader und Geld für mindestens eine Neuverpflichtung zur Verfügung haben.

Der Däne soll dem Klub eine Ablöse in Höhe von rund sechs Millionen Euro bringen. Durch vereinbarte Bonuszahlungen kann diese Summe allerdings noch steigen. Ein Halstenberg-Kauf würde die Dortmunder übereinstimmenden Medienberichten zufolge um die zehn Millionen Euro kosten.