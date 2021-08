Bestätigt: Mbappé "will zu Real Madrid wechseln"

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Will von PSG zu Real Madrid wechseln: Kylian Mbappé

Die Katze ist aus dem Sack: Kylian Mbappé will Paris Saint-Germain den Rücken kehren. Das bestätigte PSG-Sportdirektor Leonardo am Mittwoch. Das Wunschziel des Superstars: Real Madrid.

Blockbuster-Deal auf der Zielgeraden der laufenden Sommer-Transferperiode? "Kylian Mbappé will zu Real Madrid wechseln und wir werden ihn nicht zurückhalten", sagte PSG-Sportdirektor Leonardo gegenüber "RMC Sport". "Wir haben nein zu Madrids erstem Angebot gesagt, aber wenn unsere Konditionen übereinstimmen sollten, werden wir sehen."

Allerdings sei Reals Offerte bislang "weit weg von dem, was wir für Kylian haben wollen. Ja, es sind etwa 160 Millionen Euro”, erklärte Leonardo. "Es ist weniger, als wir 2017 für ihn bezahlt haben." Damals flossen für Mbappé rund 180 Millionen Euro an die AS Monaco.

Verhalten von Real Madrid "respektlos, falsch und illegal"

Leonardo attackierte Real für sein Verhalten in der Causa Mbappé. Dieses sei "respektlos, falsch und illegal", so der Brasilianer. "Es macht den Anschein, dass die Strategie darin besteht, sich von uns ein Nein abzuholen, um damit zu demonstrieren, dass sie alles probiert haben und ein Jahr warten, um Mbappé ablösefrei zu bekommen. Kylian hat immer versprochen, dass er nicht umsonst gehen würde", sagte Leonardo.

Er führte aus: "Die Frist läuft am 31. August um Mitternacht ab. So ist das mit dem Transferfenster: Wenn wir ihn behalten, dann verlängern wir."

Prall gefüllter "Mbappé fund" bei Real Madrid?

Dass sich Mbappé auf eine Verlängerung seines 2022 auslaufenden Kontrakts in Paris einlässt, scheint aber unwahrscheinlich. Der 22-Jährige habe bereits mehrere Offerten von PSG abgelehnt, hieß es zuletzt.

Real soll bereits seit einigen Jahren ein Auge auf Mbappé geworfen haben und den Deal mit dem Angreifer seitdem minutiös planen.

Laut "The Athletic" gibt es sogar einen internen "Mbappé fund" (dt. Mbappé-Fond), in den Einsparungen flossen, um den Transfer zu stemmen. Dieser soll prall gefüllt sein.