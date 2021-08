Hasebe droht bei Eintracht Frankfurt die Ersatzbank

Laci Perenyi via www.imago-images.de

Spielt Makoto Hasebe bei Eintracht Frankfurt bald keine Rolle mehr?

Erst im März hat Eintracht Frankfurt den auslaufenden Vertrag von Makoto Hasebe verlängert. Doch nun droht dem 37-Jährigen die Ersatzbank.

Laut dem "kicker" droht Hasebe der "dauerhafte Verlust seines Stammplatzes". Grund dafür ist die Umstellung auf eine Viererkette, die der neue Trainer Oliver Glasner vorgenommen hat.

Hasebe, der in der Vergangenheit zumeist im Zentrum der Dreierkette als moderner Libero spielte, kommt als Innenverteidiger nicht in Frage. Dafür ist der Routinier zu langsam und zu schwach im Kopfballspiel.

Bleibt die Doppel-Sechs. Dort überzeugten aber zuletzt Ajdin Hrustic und Djibril Sow. Auch durch die langwierige Verletzung von Kapitän Sebastian Rode werden Hasebes Chancen wohl nicht besser.

Dem Bericht zufolge wird Sportvorstand Markus Krösche wohl noch einen Ersatzmann verpflichten. Zuletzt wurde Kristijan Jakic von Dinamo Zagrebmit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

Der in Split geborene Jakic absolvierte in seiner Laufbahn bislang über 150 Pflichtspiele, darunter 19 im internationalen Geschäft. Über die nötige Erfahrung verfügt der Mittelfeldspieler also.

Wildert Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen?

Ein weiterer Spieler für das Zentrum, der mit dem Tabellenfünften der abgelaufenen Bundesliga-Saison in Verbindung gebracht wird, ist Kevin Möhwald von Werder Bremen. Laut dem Portal "Deichstube" ist Möhwald eine kostengünstige Alternative für den am Knie verletzten Sebastian Rode.

Seine Ablöse fällt dem Bericht zufolge überschaubar aus, da sein Vertrag nur noch bis zum Sommer 2022 datiert ist.

Hasebe wechselte 2014 vom 1. FC Nürnberg zur SGE. Seitdem bestritt der Japaner 240 Pflichtspiele für Frankfurt und steuerte sogar zwei Treffer und fünf Vorlagen bei. Größter Erfolg war der Triumph im DFB-Pokal 2018.

In der aktuellen Saison stand Hasebe in drei Partien einmal in der Startelf, zwei Mal wurde er eingewechselt.