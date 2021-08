Werder sucht nur noch auf einer Position

nordphoto GmbH / Stoever via www.imago-images.de

Werder Bremen will noch auf dem Transfermarkt nachlegen

54 Tage lang mussten die Fans von Werder Bremen auf einen Neuzugang warten. In Person von Marvin Ducksch kam dann endlich vor Kurzem der ersehnte Stürmer, nachdem es zuvor etliche Absagen gehagelt hatte. Doch obwohl der hanseatische Fußball-Zweitligist gleich 13 Profis abgegeben hat, soll offenbar bis Transferschluss nur noch auf einer einzigen Position nachgelegt werden.

Geht der vor der Saison von vielen Zweitliga-Trainern als einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg gehandelte SV Werder Bremen tatsächlich nur mit wenigen Verstärkungen die Bundesliga-Rückkehr-Mission an? Es sieht so aus.

Laut "kicker" jedenfalls wollen die Grün-Weißen nach vier Zugängen zu Beginn der Vorbereitung und dem Transfer von Ducksch nur noch einen weiteren Spieler fest verpflichten, weil für jeden weiteren Profi das nötige Kleingeld fehlt.

Und das, obwohl unter anderem Milot Rashica (elf Millionen Euro), Josh Sargent (9,5 Millionen Euro), Ludwig Augustinsson (5,5 Millionen Euro) und Maximilian Eggestein (fünf Millionen Euro) akzeptable Summen einbrachten.

Sollte es am Ende doch noch weitere Neuzugänge geben, würden diese wohl auf Leihbasis kommen, so ist aus dem Umfeld zu hören.

Werder Bremen sucht auf den Flügeln

Besagter fester Transfer jedenfalls soll laut dem Fachmagazin ein offensiver Mann für die Flügel werden. Das bestätigte Frank Baumann zuletzt auch der "Deichstube". "Wir werden noch einen Außenstürmer holen", so Werders Geschäftsführer. Ein eigentlich schon feststehender Wechsel von Linton Maina von Hannover 06 zerschlug sich allerdings zuletzt überraschend.

"Weniger Prioriät", so der "kicker", hat die Außenverteidigerposition, auf der die Bremer in Person von Augustinsson vor wenigen Tagen immerhin einen EM-Fahrer an den FC Sevilla verloren haben.

Auch hier konnte Wunschspieler Jordan Beyer nicht von Borussia Mönchengladbach losgeeist werden. Der Rechtsverteidiger muss nach dem Knöchelbruch von Stefan Lainer als Backup bei der Fohlenelf bleiben.