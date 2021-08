Verhandlungen laufen: Kostic vor Frankfurt-Abschied?

osnapix via www.imago-images.de

Verlässt Kostic Eintracht Frankfurt in diesem Sommer?

Fünf Tage bleiben den Bundesligisten in der laufenden Transferperiode noch, um das Feintuning an ihren Kadern vorzunehmen. Eintracht Frankfurt gilt als einer der Klubs, bei denen noch viel passieren kann. Viel hängt an der Zukunft von Filip Kostic, für den schon bald ein neues Angebot eintrudeln könnte.

Die Gerüchte über einen Abgang von Filip Kostic von Eintracht Frankfurt halten sich nun schon seit Jahren. Bereits im Sommer 2019 wurde der Serbe mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. 2020 nahmen die Gerüchte weiter Fahrt auf, 2021 könnte es nun endlich soweit sein und Kostic tatsächlich wechseln.

Als heißester Abnehmer wird in diesen Tagen Lazio Rom gehandelt. Die Italiener sollen schon lange ein Auge auf den Flügelspieler geworfen haben, allerdings erst jetzt auch über die finanziellen Mittel verfügen, um den Deal überhaupt stemmen zu können. Der Verkauf von Joaquín Correa zu Inter Mailand soll das Geld in die Kasse spülen, das in Kostic reinvestiert werden könnte, schreiben italienische Medien.

"Sportitalia" behauptet, dass die Lazio-Bosse bereits Gespräche mit dem Kostic-Lager führen. Als Ablösesumme für den 28-Jährigen werden im Bericht rund 35 Millionen Euro genannt. Geld, das die Eintracht nicht nur gut gebrauchen, sondern auch in einige Last-Minute-Einkäufe investieren könnte.

Lazio hat auch einen BVB-Star auf der Liste

Kostic ist und bleibt überstimmenden Medienberichten zufolge Plan A der Römer. Sollte sich der Transfer nicht realisieren lassen, soll Plan B greifen. Dieser sieht den Kauf von Mattia Zaccagni von Hellas Verona vor.

Da der Italiener deutlich günstiger als Kostic wäre, hätten die Laziali in diesem Fall auch noch Geld für einen weiteren Neuzugang über. Bei diesem könnte es sich um BVB-Profi Julian Brandt handeln. Auch der Mittelfeldspieler der Dortmunder wurde in den vergangenen Wochen intensiv in Rom gehandelt.