Wildert Eintracht Frankfurt bei der Konkurrenz?

Stefan Brauer via www.imago-images.de

Dennis Geiger steht bei Eintracht Frankfurt auf dem Zettel

Dennis Geiger und die TSG 1899 Hoffenheim konnten sich noch nicht auf eine Verlängerung des 2022 auslaufenden Vertrages einigen. Im kommenden Sommer wäre der defensive Mittelfeldspieler also ablösefrei zu haben. Das ruft Interessenten auf den Plan - darunter Eintracht Frankfurt.

Wie der "kicker" berichtet, hat Eintracht Frankfurt schon länger ein Auge auf Geiger geworfen. Womöglich könnte das Interesse der SGE auch schon in diesem Sommer konkret werden.

Denn nach der Verletzung von Kapitän Sebastian Rode suchen die Hessen nach einer Verstärkung auf der Sechs. Zuletzt wurden auch Kristijan Jakic von Dinamo Zagreb mit und Werder Bremens Kevin Möhwald mit der Eintracht in Verbindung gebracht.

Sollte Geiger seinen Vertag in Hoffenheim nicht verlängern, wäre in diesem Sommer wohl die letzte Gelegenheit, eine Ablöse für das Eigengewächs zu generieren.

Lieber will Hoffenheim den Vertrag des 23-Jährigen aber verlängern, hätte die Unterschrift gerne schon vor dem Saisonbeginn unter das neue Arbeitspapier gesetzt.

Allerdings lehnte Geiger dem "kicker" zufolge eine Verlängerung ab, da ihn die mit einhergehende Ausstiegsklausel abgeschreckt habe.

Weiterer Bundesligist an Geiger dran?

Neben Frankfurt hat dem Bericht zufolge auch ein anderer Bundesligist, der in der vergangenen Saison in den Top 5 der Tabelle landete, Interesse an Geiger. Um welchen Klub es sich dabei handelt, verrät das Fachmagazin allerdings nicht. In Frage kommen der FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg.

Nach einer Verletzung am Oberschenkel feierte Geiger im Pokal gegen Viktoria Köln (3:2 n.V.) ein gelungenes Comeback. Gegen Union Berlin (2:2) saß er aber während des gesamten Spiels auf der Bank.

Laut "kicker" hat das nicht nur beim Betroffenen für Irritation gesorgt. Sollte Trainer Sebastian Hoeneß in Zukunft nicht mehr auf Geiger setzen, gestaltet sich eine Verlängerung wohl eher schwierig.