Bericht: Hertha schnappt sich Ajax-Juwel Ekkelenkamp

via www.imago-images.de

Jurgen Ekkelenkamp steht vor einem Wechsel zu Hertha BSC

Jurgen Ekkelenkamp von Ajax Amsterdam befindet sich schon seit Längerem auf der Wunschliste von Hertha BSC. Nun steht die Alte Dame wohl vor einem Durchbruch in den Verhandlungen.

Wie die niederländische Zeitung "AD" berichtet, ist eine Einigung zwischen Hertha BSC und Ajax Amsterdam greifbar. In den letzten Tagen habe es entscheidende Gespräche gegeben.

Auch mit Ekkelenkamp selbst seien noch letzte Details zu klären, dennoch werde die Unterschrift des 21 Jahre alten Mittelfeldspielers noch in dieser Woche erwartet.

Dem Bericht zufolge zahlt Hertha einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag für Ekkelenkamp, dessen Arbeitspapier beim niederländischen Rekordmeister noch bis 2022 datiert ist.

Ajax-Sportchef Marc Overmars hob die Hertha bereits Ende Juli als "einen der Klubs, der sich gemeldet hat", hervor. Zugleich öffnete er gegenüber "Voetbal International" die Tür für einen Wechsel: "Unser Mittelfeld ist überfüllt. Das hat auch Konsequenzen für den Abgang von Spielern. Wir werden bei einem Abgang von Jurgen Ekkelenkamp kooperieren."

Der 21-jährige Mittelfeldspieler stammt aus der berühmten Jugendakademie von Ajax Amsterdam, hat für die niederländische U-Nationalmannschaften über 20 Spiele bestritten.

Ekkelenkamp hat bei Ajax einen schweren Stand

Der zentrale Mittelfeldmann wäre bereits der vierte Ajax-Youngster im Hertha-Trikot, nachdem in den letzten Jahren auch schon Javairo Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik und Daishawn Redan geholt wurden, die ebenfalls alle in der Amsterdamer Schule zum Profi heranreiften.

In der aktuellen Eredivisie-Saison wartet Ekkelenkamp noch auf seinen ersten Einsatz. In den beiden Partien gegen NEC Nijmegen (5:0) und Twente Enschede (1:1) saß der Niederländer über die volle Distanz auf der Bank.

In der vergangenen Spielzeit kam der Youngster immerhin auf 15 Einsätze, in denen er drei Treffer erzielte und zwei weitere Tore vorbereite. Insgesamt stand Ekkelenkamp in 40 Pflichtspielen für Ajax auf dem Platz. Sechs Tore und fünf Vorlagen stehen seitdem zu Buche.