Van Bommel spricht über turbulenten Start in Wolfsburg

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Mark van Bommel fühlt sich trotz des turbulenten Starts wohl in Wolfsburg

Mark van Bommel fühlt sich beim VfL Wolfsburg angekommen. "Schon in den Vorbereitungswochen war es sehr schön zu erleben, dass du in eine Familie kommst", sagte der neue Trainer der Wölfe auf einem Sponsorentermin von Volkswagen: "Wir haben eine schöne Wohnung ganz nah am Stadion gefunden. Von daher fühlen wir uns sehr wohl."

Zunächst geriet der Coach der Niedersachsen aufgrund des Wechselfehlers im DFB-Pokal in die Schlagzeilen. Doch die Reaktion mit zwei Siegen zum Ligastart und der Tabellenführung passte. "Zwei Spiele, zwei Siege - das ist nicht selbstverständlich und wir sind die einzige Mannschaft, die das in der Bundesliga geschafft hat", sagte van Bommel: "Aber wir haben auch nur sechs Punkte und es fängt jetzt erst an."

Weiter geht es am Sonntagabend für den VfL mit einem Duell des weiteren Champions-League-Teilnehmers Leipzig, ein laut van Bommel "natürlich sehr guter Gegner".