Guardiola dementiert fixen Entschluss zum City-Abschied

AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Guardiola dementiert seinen Entschluss

Star-Trainer Pep Guardiola hat dementiert, dass er den englischen Fußballmeister Manchester City definitiv verlassen wird, wenn sein Vertrag 2023 ausläuft. Der 50-Jährige stellte jedoch klar, dass er beabsichtige, eine Pause vom Fußball einzulegen, wenn sein Engagement beim Klub zu Ende geht.

"Ich denke nicht daran, in zwei Jahren zu gehen. Ich kann in zwei Monaten gehen, wenn die Ergebnisse nicht gut sind oder die Vereinsspitze nicht zufrieden mit mir ist. Ich kann aber auch in drei Monaten oder in fünf Jahren gehen", sagte Guardiola am Freitag: "Im Moment habe ich keine Gründe zu gehen."

Zwei Tage zuvor war der frühere Bayern-Trainer von verschiedenen brasilianischen Medien bei einer Zoom-Schaltung im Rahmen eines brasilianischen Wirtschaftsforums zitiert worden, er werde spätestens 2023 seine Zelte bei den Skyblues abbrechen, um eine Auswahlmannschaft zu trainieren.

"Ich denke, nach sieben Jahren muss ich eine Pause einlegen", wurde Guardiola zitiert, der mit Blick auf sein nächstes Berufsziel verriet: "Eine Nationalmannschaft, ja. Der nächste Schritt wird eine Nationalmannschaft sein, wenn es die Möglichkeit gibt."

Guardiola ist seit 2016 Trainer der Citizens. In seiner bisherigen Amtszeit führte der Erfolgscoach City unter anderem zu drei Meisterschaften und einem Pokalsieg. Im vergangenen November hatte Guardiola seinen Vertrag in Manchester um zwei Jahre bis Ende der Saison 2022/23 verlängert.