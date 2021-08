Terodde nach S04-Fehlstart: "Haben uns was kaputtgemacht"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Simon Terodde traf bereits vier Mal für den FC Schalke

Simon Terodde soll den FC Schalke 04 mit seinen Toren zurück in die Fußball-Bundesliga führen. Zwar hat der Top-Torjäger der bisherigen Zweitliga-Spielzeit schon wieder viermal in vier Spielen getroffen, den krassen Fehlstart der Königsblauen mit der jüngsten 1:4-Klatsche bei Jahn Regensburg konnte er aber trotzdem nicht verhindern.

Den Wechsel vom Ligarivalen Hamburger SV nach Gelsenkirchen bereut Terodde trotz der frühen Rückschläge im Aufstiegsrennen und Tabellenplatz 13 aber keineswegs, wie der Stürmer im Gespräch mit "Sport1" verriet: "Es war definitiv die richtige Entscheidung, auch wenn ich mir den Start in die Saison natürlich anders vorgestellt habe. Hier auf Schalke ist ordentlich was los - das gefällt mir."

Den Mythos FC Schalke kennt der mittlerweile 33-Jährige schon seit seiner Jugendtage. Terodde erzählte, dass in seiner Heimat im Kreis Borken viele Schalke-Anhänger zu Hause sind und er auch im Freundes- und Bekanntenkreis viele Fans der Königsblauen habe: "Nach einem Jahr in Hamburg war es wie eine Heimkehr für mich. Schalke berührt die Menschen, nicht nur hier im Pott, sondern deutschlandweit. Das ist geil. Wir haben eine große Aufgabe und wollen die Fans zufriedenstellen", so die neue Nummer 9 des Traditionsvereins.

Terodde weiß: "Müssen höllisch aufpassen!"

Nach der deutlichen Pleite in Regensburg beträgt der Rückstand der Knappen auf den Relegationsplatz aktuell bereits fünf Zähler. Warnung genug für den erfahrenen Terodde, endlich die sportliche Kehrtwende anzupeilen und mit konstanten Leistungen in der 2. Bundesliga auf Punktejagd zu gehen: "Wir sind in einer Situation, in der wir höllisch aufpassen müssen. Mit dem Regensburg-Spiel haben wir uns ein bisschen was kaputtgemacht", weiß der Mittelstürmer.

Er bezog sich damit auch auf die Stimmungslage rund um den Klub aus dem Ruhrgebiet: "Die Stimmung war bei unserem ersten Heimspiel gegen den HSV (1:3) wirklich sensationell. Da wurde jede Grätsche wie ein Tor bejubelt - genau das brauchen wir. Gegen Düsseldorf müssen wir den Fans deshalb zeigen, dass Regensburg nur ein Ausrutscher war."

Trotz des Fehlstarts des FC Schalke glaubt der dreimalige Torschützenkönig der 2. Bundesliga noch fest daran, am Ende der Spielzeit mit seinem neuen Klub den direkten Wiederaufstieg bejubeln zu können: "Ich will Gas geben und am Ende mit Schalke feiern. Abgerechnet wird am Schluss."