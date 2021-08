Sabitzer zum FC Bayern: Ist das der große Durchbruch?

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Marcel Sabitzer könnte in Kürze zum FC Bayern wechseln

Bisher gab es noch keinen entscheidenden Durchbruch in der Wechselposse um Marcel Sabitzer von RB Leipzig zum FC Bayern München. Laut eines jüngsten Medienberichts könnte es in der Angelegenheit jetzt aber in Kürze zum Abschluss kommen.

Wie "Sport1"-Reporter Florian Plettenberg nämlich erfahren haben will, sollen die Leipziger dem Konkurrenten aus München in einem entscheidenden Streitpunkt entgegen gekommen sein: Der Ablösesumme.

So sollen die Roten Bullen mittlerweile bereit sein, Sabitzer schon für zwölf bis 13 Millionen Euro in Richtung München ziehen zu lassen. Nach Cheftrainer Julian Nagelsmann und Innenverteidiger Dayot Upamecano wäre der 27-Jährige damit bereits der dritte Akteur, der in diesem Sommer von RB an die Säbener Straße wechselt.

Dem Vernehmen nach sollen sich Münchner und der österreichische Nationalspieler ohnehin längst auf einen Wechsel verständigt haben. Was bislang fehlt, ist eine Einigung zwischen den beiden Klubs.

Die Zeit spielt für den FC Bayern

Diese könnte in Kürze - spätestens bis Dienstagabend 18:00 Uhr, wenn das Transferfenster schließt - erfolgen, was auch an den Bemühungen des Beraters von Marcel Sabitzer liegen soll. Dieser treibt die Verhandlungen als Vermittler im Hintergrund voran, sodass der endgültige Durchbruch in dieser Transferphase nur noch eine Frage von wenigen Tagen sein soll.

Dass es zu einem Verkauf von Sabitzer kommt, gilt mittlerweile als gesichert. Der Kapitän der Sachsen hatte ein Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt und bringt nur noch in diesem Sommer einen möglichen Transfererlös ein.

Leipzig spielte bis zuletzt auf Zeit und hatte noch auf höhere Offerte aus dem europäischen Ausland gehofft. Kurz vor Transferschluss müsste RB dem dürftigen Angebot aus München dann doch zustimmen, um für seinen Spielführer überhaupt noch eine Ablöse zu erzielen.