Bericht: Eintracht Frankfurt dicht vor Transfercoup

Josip Regovic/PIXSELL via www.imago-images.de

Kristijan Jakic wird wohl nach Frankfurt wechseln

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt wird schon seit mehreren Tagen mit Kristijan Jakic von Dinamo Zagreb in Verbindung gebracht. Laut eines Medienberichts könnte es schon in Kürze zu einer Einigung kommen.

So vermeldete "Sky" am Samstag, dass sich die Frankfurter "grundsätzlich" mit dem kroatischen Serienmeister geeinigt hätten. Jakic soll demnach in den kommenden Tagen in die Main-Metropole wechseln, noch bevor am Dienstagabend das Transferfenster um 18:00 Uhr schließt.

Endgültig wasserfest ist der Transfer allerdings noch nicht, heißt es in dem Bericht weiter. Es seien noch einige vertragliche Details zu klären.

Jakic könnte für sieben Millionen Euro wechseln

Spätestens am Montag soll Mittelfeldspieler Jakic aber dann den obligatorischen Medizincheck bei der Eintracht absolvieren. Im Anschluss könnten bis zu sieben Millionen Euro von Frankfurt nach Zagreb fließen.

Der 24-Jährige ist beim kroatischen Hauptstadtklub Stammspieler und im defensiven Mittelfeld gesetzt. Er bestritt in der laufenden Saison bereits elf Pflichtspiele, alleine sieben davon in der Qualifikation zur Champions League, die Dinamo Zagreb in den Playoffs gegen den FC Sheriff aus Moldau verlor.

Ein Transfer in dieser Höhe würde aus Sicht der Frankfurter gemeinsam mit dem Dänen Jesper Lindström den teuersten Einkauf in diesem Sommer bedeuten. Der 21-jährige Offensivmann wurde für ebenfalls sieben Millionen Euro vom dänischen Top-Team Bröndby IF verpflichtet.

Ob sich auf der Verkaufsseite ebenfalls noch etwas tun wird, ist derzeit noch nicht final geklärt. Am Freitag sorgte Flügelspieler Filip Kostic für große Aufregung bei der Eintracht, als er nicht zum Abschlusstraining der SGE vor der Bundesliga-Partie am Samstag bei Arminia Bielefeld (ab 15:30 Uhr) erschien, um offenkundig seinen Abgang zu Lazio Rom zu erzwingen.