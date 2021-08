Dezimierte Tuchel-Truppe holt Remis in Liverpool

Mike Egerton via www.imago-images.de

Chelsea-Star Kai Havertz traf gegen den FC Liverpool

Jürgen Klopp und Thomas Tuchel haben sich nach einem aufregenden Schlagabtausch der deutschen Star-Coaches ohne Sieger getrennt. Am Samstagabend kamen Klopps FC Liverpool und Tuchels FC Chelsea nach intensivem Spiel zu einem 1:1 (1:1).

Damit bleiben beide Top-Klubs in der englischen Premier League bei je zwei Erfolgen und einem Remis ungeschlagen.

Nachdem Nationalspieler Kai Havertz (21.) Chelsea per herrlichem Kopfball in Führung gebracht hatte, verwandelte Mohamed Salah (45.+5) einen Handelfmeter zum Ausgleich.

Im Vorfeld des Strafstoßes hatte Reece James (45.+3) in einer unübersichtlichen Szene auf der Linie für die Blues geklärt und nach Videobeweis die Rote Karte gesehen. Dies hatte zu heftigen Chelsea-Protesten geführt.

Chelsea verpasst Lucky Punch gegen Liverpool

Liverpool startete an der Anfield Road aktiver, doch die ersten Großchancen hatte der Champions-League-Sieger, der mit Havertz und Antonio Rüdiger in die Partie startete. Timo Werner saß zunächst auf der Bank. Nach Ecke von James beförderte Havertz den Ball mit dem Hinterkopf wunderschön in die lange Ecke.

Mason Mount (36.) hätte gar auf 2:0 erhöhen können, sein Schuss ging rechts am Tor vorbei. Mit einem Mann mehr rannte Liverpool nach der Pause an und drückte Chelsea in die eigene Hälfte. Diogo Jota (51.) köpfte erst knapp drüber, acht Minuten danach prüfte Fabinho Chelsea-Torwart Edouard Mendy mit einem Fernschuss. Chelsea hoffte lediglich auf den Lucky Punch, Mateo Kovacic (84.) vergab vor Reds-Keeper Alisson eine gute Möglichkeit.

Zuvor hatte sich Manchester City auch dank Nationalspieler Ilkay Gündogan den Frust über den gescheiterten Mega-Transfer von Cristiano Ronaldo von der Seele geschossen. Der englische Meister besiegte den FC Arsenal beim 100. Premier-League-Einsatz von Torwart Bernd Leno mit 5:0 (3:0).

Gündogan (7.), Ferran Torres (12./84.), Gabriel Jesus (43.) und Rodri (53.) trafen für die Citizens, bei Arsenal sah Ex-Gladbacher Granit Xhaka (35.) wegen rohen Spiels noch im ersten Durchgang die Rote Karte.

Der FC Arsenal schlittert derweil weiter in die Krise, die Pleite in Manchester war die dritte Niederlage im dritten Saisonspiel - bei einer Torbilanz von 0:9. Gunners-Teammanager Mikel Arteta, einst Co-Trainer bei City von Guardiola, gerät immer mehr unter Beobachtung.