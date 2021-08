BVB feilt wohl an Last-Minute-Transfer von Chelsea-Star

via www.imago-images.de

Callum Hudson-Odoi (2.v.r.) vom FC Chelsea soll Thema beim BVB sein

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund könnte auf der Zielgeraden der Wechselfrist doch noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Einem Bericht zufolge bahnt sich ein spektakulärer Wechsel mit einem Spieler des amtierenden Champions-League-Siegers FC Chelsea an.

Wie "Sky" jüngst vermeldete, soll der BVB starkes Interesse an Callum Hudson-Odoi haben. Der Flügelstürmer der Blues wurde in den letzten Jahren immer wieder auf dem Transfermarkt gehandelt, galt lange Zeit auch als Wunschtransfer des FC Bayern.

Nach Informationen des Senders planen die Dortmunder, den 21-Jährigen zunächst auf Leihbasis zum BVB zu holen.

Hudson-Odoi besitzt beim Klub von Ex-Dortmund-Coach Thomas Tuchel noch einen Kontrakt bis 2024, spielte in der jüngeren Vergangenheit aber keine großartige Rolle bei den Blues. Auch im Premier-League-Duell des FC Chelsea mit dem FC Liverpool (1:1) saß der Offensivmann am Samstag wieder 90 Minuten auf der Bank.

Die enorme Konkurrenz im Kader um die deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Timo Werner sowie Ex-BVB-Star Christian Pulisic sorgte schon in der vergangenen Saison dafür, dass Hudson-Odoi lediglich auf zehn Startelf-Einsätze in der englischen Meisterschaft kam.

Leihgeschäft mit Hudson-Odoi war bis zuletzt kein Thema bei Tuchel

In dem Medienbericht heißt es weiter, dass es bisher zwar noch kein konkretes Angebot des BVB an die Londoner geben soll. Allerdings soll ein direkter Kontakt zwischen den beiden Vereinen in der Causa Hudson-Odoi schon in Kürze hergestellt werden.

Tuchel hatte jüngst zwar betont, dass ein Leihgeschäft mit dem Eigengewächs bis zuletzt "kein Thema" gewesen sei. Die Halbwertszeit solcher Aussagen an den letzten Tagen eines offenen Transferfensters ist aber bekanntlich von äußerst kurzer Dauer.

Beim BVB hatten die Klubbosse um Sportdirektor Michael Zorc zuletzt stets offengelassen, bei passenden Personalien und Konstellationen nochmal auf dem Spielermarkt tätig zu werden.