Letzter! Wildert Hertha BSC jetzt ausgerechnet bei Union?

nordphoto GmbH / Engler via www.imago-images.de

Marvin Friedrich (r.), hier mit Union-Teamkollege Max Kruse

Nach nur drei Bundesliga-Spieltagen ist die Stimmungslage bei Hertha BSC schon wieder desaströs. Der Hauptstadtklub ist mit drei Niederlagen katastrophal gestartet, fing sich am Samstagabend beim FC Bayern eine deftige 0:5-Packung. Die Spekulationen nehmen zu, dass sich die Hertha noch vor Transferschluss am Dienstagabend auf dem Spielermarkt bedienen und personell nachrüsten will.

Vor allem in der Defensive sehen die Klubbosse offenbar noch dringenden Handlungsbedarf. Das Abwehrzentrum um Kapitän Dedryck Boyata und den zweifachen deutschen Nationalspieler Niklas Stark offenbarte zuletzt immer wieder Schwächen. Nach der Klatsche beim FC Bayern stellt Hertha BSC mit bereits zehn Gegentreffern nach drei Partien die schlechteste Defensive der Liga.

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht heißt, schaut sich die Alte Dame jetzt ausgerechnet beim Stadtrivalen 1. FC Union Berlin um. Nach Informationen des Senders ist Hertha an Marvin Friedrich dran, der bei den Eisernen eine absolute Konstante in der Innenverteidigung ist.

Kommt der Friedrich-Ersatz von Werder Bremen?

Marvin Friedrich wechselte in der Saison 2017/2018 zu den Köpenickern. In den letzten drei Spielzeiten verpasste er lediglich drei Partien für Union Berlin, stand ansonsten in 99 von 102 Ligaspielen des Klubs in der Bundesliga und 2. Bundesliga auf dem Rasen.

Die Stabilität des 25-Jährigen will sich Rivale Hertha BSC nun offenbar zunutze machen und den Ex-Youngster des FC Schalke 04 kurzfristig noch transferieren.

Vertraglich ist Friedrich noch bis Sommer 2022 an Union Berlin gebunden. Der 1,93-m-Hüne wurde in der Vergangenheit zwar immer wieder mit Wechselgerüchten zum Beispiel zu Borussia Mönchengladbach oder Bayer Leverkusen konfrontiert. Bisher ist er den Eisernen aber seit dreieinhalb Jahren treu geblieben.

Laut "Sky" denkt die Klubführung aber zumindest schon über eine Alternativ-Lösung nach, sollte der kriselnde Stadtnachbar tatsächlich ernst machen bei Friedrich. Als Ersatzmann gilt angeblich Marco Friedl, der aktuell noch beim Zweitligisten SV Werder Bremen unter Vertrag steht.