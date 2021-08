Medien: Eintracht Frankfurt hat Gyrano Kerk im Visier

via www.imago-images.de

Gyrano Kerk (r.) gilt als Kandidat bei Eintracht Frankfurt

Erst am Mittwoch machten Berichte die Runde, laut derer sich Werder Bremen mit einer Verpflichtung von Gyrano Kerk vom FC Utrecht beschäftigt hat. Die Grün-Weißen hätten bereits ihr Interesse am Rechtsaußen beim niederländischen Erstligisten hinterlegt, hieß es. Mittlerweile hat der Zweitligist aber anderweitig zugeschlagen - und damit Eintracht Frankfurt auf den Plan gerufen.

Während der mögliche Abgang von Filip Kostic bei der SGE weiter für Unruhe sorgt, schauen sich die Verantwortlichen der Hessen im Hintergrund offenbar nach Neuzugängen für die Offensive um.

Ein Name, der in diesem Zusammenhang diskutiert wird, ist Gyrano Kerk. Nach Informationen des niederländischen Magazins "Voetbal International" steht der Flügelflitzer in Frankfurt auf dem Zettel.

Problem: Angebote über drei bis vier Millionen Euro hat Utrecht in den letzten Wochen bereits zurückgewiesen. Ein Schnäppchen wäre der 25-Jährige also nicht.

Namhafte Konkurrenz für Eintracht Frankfurt

Kerk kam in den vergangenen Jahren in 142 Eredivisie-Partien zum Einsatz. Dabei sammelte er 70 Scorerpunkte (36 Tore, 34 Vorlagen).

Neben der Eintracht sollen auch Lok Moskau, der FC Kopenhagen, Stade Rennes, Stade Brest sowie der RSC Anderlecht um den Angreifer buhlen.

Wie konkret die Avancen aus Bremen letztlich waren, bleibt unklar. Kerk-Berater Dick van Burik sagte zur "Bild": "Werder hat sich nicht gemeldet."

Im Gegensatz zu den Hanseaten kann Frankfurt mit Bundesliga-Fußball und Einsätzen in der Europa League werben. Allerdings hängt beim Klub aus der Mainmetropole nach nur zwei Punkten aus drei Spielen und dem peinlichen Pokal-Aus in Mannheim der Haussegen schief.

Sollte der wechselwillige Filip Kostic tatsächlich noch an Lazio Rom verkauft werden, könnte immerhin das nötige Kleingeld für einen Kerk-Transfer vorhanden sein ...