Bericht: Eintracht Frankfurt macht Transfercoup perfekt

Josip Regovic/PIXSELL via www.imago-images.de

Kristijan Jakic wird wohl nach Frankfurt wechseln

Eintracht Frankfurt wird schon seit mehreren Tagen mit Kristijan Jakic von Dinamo Zagreb in Verbindung gebracht. Einem Medienbericht zufolge ist es mittlerweile zu einer Einigung gekommen.

So vermeldete die "Bild" am Sonntag, dass die Frankfurter mit dem kroatischen Serienmeister zusammengekommen sind. Am Montag soll Mittelfeldspieler Jakic den obligatorischen Medizincheck bei der Eintracht absolvieren.

Geplant ist demnach eine Leihe mit Kaufpflicht im kommenden Sommer. Drei bis vier Millionen Euro sollen dann fällig werden, Jakic im Gegenzug bis 2026 gebunden werden.

Der 24-Jährige ist beim kroatischen Hauptstadtklub Stammspieler und im defensiven Mittelfeld gesetzt. Er bestritt in der laufenden Saison bereits elf Pflichtspiele, alleine sieben davon in der Qualifikation zur Champions League, die Dinamo Zagreb in den Playoffs gegen den FC Sheriff aus Moldau verlor.

Lässt Eintracht Frankfurt Filip Kostic noch ziehen?

Ob sich bei der Eintracht auf der Verkaufsseite ebenfalls noch etwas tun wird, ist derzeit noch nicht final geklärt. Am Freitag sorgte Flügelspieler Filip Kostic für große Aufregung, als er nicht zum Abschlusstraining vor der Bundesliga-Partie am Samstag bei Arminia Bielefeld (ab 15:30 Uhr) erschien, um offenkundig seinen Abgang zu Lazio Rom zu erzwingen.

Die Hessen wollen ihren abwanderungswilligen Schlüsselspieler gerne halten - aber nicht um jeden Preis. "Grundsätzlich ist es so, dass wir mit Filip planen, dass er ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist. Der Weg, den er jetzt eingeschlagen hat, ist falsch", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

"Wir lassen uns nicht unter Druck setzen", betonte Krösche und ergänzte: "So geht man das nicht an, wenn man eine so gute Zeit zusammen hatte."

Noch bleiben zwei Tage bis zum Deadline Day. Es bleibt spannend ...