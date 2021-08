Rapid-Gegner West Ham holt Verteidiger Zouma

APA/AFP

Kurt Zouma noch im Chelsia-Dress/Archivbild

Rapids Europa-League-Gruppengegner West Ham United hat Innenverteidiger Kurt Zouma von Champions-League-Sieger Chelsea verpflichtet. Der 26-jährige Franzose erhielt bei den "Hammers" einen Vier-Jahres-Vertrag, gaben diese am Wochenende bekannt. Die Ablösesumme an den Londoner Stadtrivalen soll laut britischen Medienangaben rund 25 Millionen Pfund (29 Mio. Euro) betragen.

Zouma hatte in der vergangenen Saison 36 Pflichtspiele für Chelsea absolviert. West Hams Duelle mit Rapid steigen am 30. September in London und am 25. November in Wien.

