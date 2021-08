Lewandowski-Berater mit Seitenhieb gegen Kimmich?

EIBNER/Michael Memmler via www.imago-images.de

Joshua Kimmich ist beim FC Bayern absoluter Leistungsträger

Unlängst verlängerte Joshua Kimmich seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern München bis Ende Juni 2025 und setzte dabei ein Zeichen. Der Mittelfeldspieler verzichtete auf einen Berater und führte die Gespräche selbst. Eine Entscheidung, die durchaus positiv wahrgenommen wurde - offenbar allerdings nicht in der Agenten-Branche.

"Soll er doch zugeben, er wollte die Kohle selber einstecken zum FC Bayern ist er ja auch nicht ohne Berater gekommen", twitterte Maik Barthel, der unter anderem Kimmichs Teamkollegen Robert Lewandowski berät am Montag. Auf wen sich seine Aussage exakt bezieht, lässt Barthel zwar offen, die Kimmich-Verlängerung drängt sich allerdings auf.

Seine Branche sieht Barthel bei Verhandlungen offenbar ohnehin im Nachteil. "Vereine müssen Spielern offenlegen, was der Berater verdient, der Spieler muss es mit unterschreiben und weiß bis ins kleinste Detail, was der Berater verdient!", eröffnet Barthel seinen Tweet.

Vereine müssen Spielern offenlegen was der Berater verdient , der Spieler muss es mit unterschreiben und weis bis ins kleinste Detail was der Berater verdient ! Soll er doch zugeben er wollte die Kohle selber einstecken zum @fcbayern ist er ja auch nicht ohne Berater gekommen — Maik Barthel (@MaikBarthel) 30. August 2021

FC Bayern begrüßt Kimmichs Entscheidung

Genau diese Transparenz ist für Spieler wie Kimmich aber offenbar sowieso elementar und entscheidend gewesen. "Es war sehr interessant und wichtig für mich selbst. Ich will selbst die Verantwortung für meine Entscheidungen übernehmen. Mir war wichtig, dass ich selbst mit dem Verein spreche und weiß, was in den Gesprächen passiert", erklärte Kimmich im Anschluss an seine Verlängerung, was ihn dazu bewog, keinen Berater zu Rate zu ziehen.

Von Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn erntete Kimmich zudem ein Lob. "Er war sehr konsequent und hat gewusst, was er will und worauf er Wert legt. Er übernimmt Verantwortung und gibt nicht alles an einen Berater ab", so der einstige Torwart-Titan.

Dass der FC Bayern die Entwicklung positiv aufnimmt, ist allerdings wenig überraschend, machte man in der Vergangenheit an der Säbener Straße doch nicht immer die besten Erfahrungen mit Beratern. Ex-Präsident Uli Hoeneß bezeichnete Star-Berater Pini Zahavi im Rahmen der Gespräche um die Zukunft von David Alaba in der Vergangenheit sogar als "geldgierigen Piranha".