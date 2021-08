Sabitzer-Nachfolger: RB denkt an Barca-Star

David Ramirez via www.imago-images.de

Ilaix Moriba steht derzeit noch beim FC Barcelona unter Vertrag

Der Last-Minute-Wechsel von Marcel Sabitzer zum FC Bayern München soll dem Vernehmen nach schon in aller Kürze verkündet werden. Bundesligist RB Leipzig gibt damit einen seiner letzten verbliebenen Aufstiegshelden von 2016 ab. Mittlerweile soll auch eine zufriedenstellende Nachfolge-Lösung für den RB-Kapitän gefunden worden sein.

Schon in der vergangenen Woche sickerte durch, dass sich die Roten Bullen intensiv um Top-Talent Ilaix Moriba bemühen. Im Falle eines tatsächlichen Sabitzer-Abgangs zum FC Bayern soll das 18-jährige Juwel vom FC Barcelona behutsam als Nachfolger im zentralen Mittelfeld der Sachsen aufgebaut werden.

Mittlerweile sollen sich die RB-Bosse tatsächlich mit den Barca-Verantwortlichen auf einen Transfer verständigt haben. Laut einem jüngsten "kicker"-Bericht laufen alle Gespräche zwischen den Parteien sehr vielversprechend.

Der Youngster wartete bis zuletzt noch auf seinen ersten Saisoneinsatz in La Liga für Barca, nachdem er in der Vorsaison unter Cheftrainer Ronald Koeman bereits 14 Mal in Spaniens Eliteliga ran durfte. Sein Arbeitspapier bei den Katalanen läuft aktuell noch bis Sommer 2022.

Moriba soll zuletzt auch bei anderen Klubs auf der Einkaufsliste gestanden haben. Dem Medienbericht zufolge hat sich unter anderem der Londoner Top-Klub Tottenham Hotspur um den Teenager bemüht, der es auf mehrere Einsätze in Spaniens U17- und U18-Nationalmannschaft gebracht hat.

RB Leipzig zahlt wohl bis zu zehn Millionen Euro

Nach Informationen des "Sportbuzzer" hat RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff die Personalie sogar zur Chefsache erklärt, um Moriba als Sabitzer-Nachfolger präsentieren zu können. Mintzlaff soll demnach gemeinsam mit dem Kaufmännischen Leiter Sport der Leipziger, Florian Scholz, nach Barcelona geflogen sein, um die letzten Details vor Ort zu klären.

Es wird berichtet, dass zwischen acht und zehn Millionen Euro für das Mittelfeldjuwel fällig werden.