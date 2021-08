Berater von Ex-Bundesliga-Star attackiert Klopp

Paul Greenwood/BPI/Shutterstock via www.imago-imag

Jürgen Klopp wurde vom Berater von Naby Keita verspottet

Am Wochenende trennte sich Jürgen Klopp mit seinem FC Liverpool trotz Überzahl nur 1:1 vom FC Chelsea. Somit blieben sowohl die Reds als auch das Team von Thomas Tuchel ungeschlagen. Doch an der Anfield Road herrschte nach der Partie Stunk, der aus der Richtung eines Spielerberaters kam.

"Für mich ist [Jürgen] Klopp wirklich schwer zu verstehen", attackierte Malick Kebe, der Berater des früheren Leipzig-Stars Naby Keita, den Teammanager des FC Liverpool via Twitter. "Man muss schon Klopp selbst sein, um Naby Keita in seiner aktuellen Form auf die Bank zu setzen", zweifelte der Agent die Entscheidung des Trainers an.

Doch damit nicht genug. "Euer Super-Coach ist ganz allein dafür verantwortlich, dass ihr nur unentschieden gespielt habt gegen Chelsea", spottete Kebe.

Ob es für die Reds mit Keita besser gelaufen wäre, ist offen. Seinem Agenten muss man zugutehalten, dass sein Schützling in den ersten beiden Partien des FC Liverpool jeweils bis kurz vor Schluss auf dem Feld stand und zwei Siege einfuhr.

Allerdings waren Norwich City (3:0) und der FC Burnley (2:0) auch andere Kaliber als der FC Chelsea, gegen den es nach einem aufregenden Schlagabtausch am Samstagabend nur zu besagtem 1:1 reichte.

Klopp lobt Tuchel

Nachdem der frühere Leverkusener Kai Havertz (21.) Chelsea per herrlichem Kopfball in Führung gebracht hatte, verwandelte Mohamed Salah (45.+5) einen Handelfmeter zum Ausgleich.

Im Vorfeld des Strafstoßes hatte Reece James (45.+3) in einer unübersichtlichen Szene auf der Linie für die Blues geklärt und nach Videobeweis die Rote Karte gesehen. Dies hatte zu heftigen Chelsea-Protesten geführt.

Mit einer "puren Willensleistung" und "viel Widerstandsfähigkeit, Mut und Qualität" bereiteten die Blues Tuchel so ein schönes Geschenk für dessen 48. Geburtstag am Sonntag. Der sprach bei "Sky" deshalb auch von einem "gefühlten Sieg".

Klopp lobte Tuchel, der am Donnerstag von der UEFA zu Europas Coach des Jahres gekürt worden, über den grünen Klee. "Thomas ist ein sensationeller Trainer und hatte wirklich einen Rieseneinfluss in den letzten Monaten", lobte der frühere BVB-Coach bei "Sky": "Die sind einfach top organisiert." Von dem Posting des Keita-Beraters wusste Klopp zu diesem Zeitpunkt wohl noch nichts.