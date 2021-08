Portugiese leitet Flick-Premiere

AFP/SID/PEDRO FIUZA

Fabio Verissimo wird das erste Flick-Spiel leiten

Der portugiesische Schiedsrichter Fabio Verissimo wird das Debüt von Hansi Flick als Bundestrainer leiten.

Für den 38-Jährigen ist das Duell der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Liechtenstein in der WM-Qualifikation am Donnerstag (20:45 Uhr/RTL) in St. Gallen ebenfalls eine Premiere: Verissimo hat noch kein Spiel der DFB-Auswahl gepfiffen.

Allerdings war er bereits bei Partien der deutschen U21, U19 oder U17 im Einsatz. Verissimo ist seit 2015 FIFA-Schiedsrichter. In der deutschen Qualigruppe J pfiff er das Spiel zwischen Rumänien und DFB-Schreck Nordmazedonien (3:2).