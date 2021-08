Bericht: Werder holt Verstärkung aus der Bundesliga

RHR-FOTO/Dennis Ewert via www.imago-images.de

Bayer-Profi Mitchell Weiser (li.) könnte zu Werder Bremen wechseln

Die Fans des SV Werder Bremen horchen auf. Nach einem Medienbericht gibt es offenbar ernsthaftes Interesse an einem Spieler aus der Bundesliga. Schlagen die Hanseaten am Deadline Day noch zu?

Nachdem bei Werder Bremen lange Zeit Ebbe auf dem Transfermarkt herrschte, kam zuletzt in Person von Marvin Ducksch doch noch ein neuer Spieler für die Offensive. Nun scheint es so, als würden die Grünweißen auch in der Defensive noch nachlegen wollen. Viel Zeit bleibt ihnen bis Transferschluss um 18:00 Uhr jedoch nicht mehr.

Nach Informationen der vereinsnahen "Deichstube" ist Mitchell Weiser ein beim Thema beim Zweitligisten. Der vielseitige Rechtsverteidiger von Bayer Leverkusen steht demnach ganz oben auf der Wunschliste der Norddeutschen.

Dem Bericht nach soll Weiser für eine Saison ausgeliehen werden. Der Vertrag des 27-Jährigen bei der Werkself läuft im Sommer 2023 aus. Ob Werder sich möglicherweise eine Kaufoption für Weiser zusichern lässt, ist nicht bekannt. Klar ist nur: die Zeit drängt.

Gut für die Bremer: Der frühere Herthaner sieht für sich in Leverkusen offenbar keine Perspektive mehr, was bei mickrigen zwei Spielminuten im DFB-Pokal in dieser Saison und keiner einzigen Liga-Minute nicht weiter verwundert.

Schon in der letzten Saison war Weiser aufs Abstellgleis geraten und absolvierte - auch verletzungsbedingt - nur fünf Spiele (ein Tor) für Bayer.

Werders Trumpf: Weiser will endlich wieder spielen

Bei Werder Bremen könnte der Rechtsverteidiger den rechten Part der Viererkette bilden.

"Ich möchte in einem Verein wieder so etwas wie Freude empfinden, und das kann ich nur, wenn ich auch die Möglichkeit habe zu spielen", sagte Weiser dem "kicker".

Der 27-Jährige blickt auf jede Menge Erfahrung in der Bundesliga zurück. 140 Spiele hat er bereits in der Beletage des deutschen Fußballs bestritten, neun Tore erzielte der technisch versierte Flügelspieler dabei, der auch im rechten Mittelfeld oder auf dem offensiven Flügel eingesetzt werden könnte.

Im DFB-Pokal stand Weiser 19 Mal auf dem Feld (drei Tore). Hinzu kommen gut zwanzig Einsätze in Europa League und Champions League.