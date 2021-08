Darum ist der Kostic-Wechsel geplatzt

osnapix via www.imago-images.de

Kostic bleibt bei Eintracht Frankfurt

Filip Kostic läuft weiter für Eintracht Frankfurt auf. Das stellte der Fußball-Bundesligist nach dem Trainingsboykott des wechselwilligen Offensivspielers in einer Mitteilung klar.

"Filip Kostic ist ein guter Junge und ein hervorragender Fußballer. Wir sind überzeugt, dass er auch künftig eine wichtige Säule unserer Mannschaft sein kann", sagte Sportvorstand Markus Krösche am letzten Tag der Transferperiode.

Der 28-jährige Kostic hatte am vergangenen Freitag das Training verweigert, angeblich zog es ihn in die italienische Serie A zu Lazio Rom. Am Dienstag teilten die Hessen mit, dass "bis zum Ablauf der Transferfrist kein für Eintracht Frankfurt akzeptables Angebot eingegangen" sei.

"Unsere Aufgabe ist, die wirtschaftliche und sportliche Stabilität von Eintracht Frankfurt zu gewährleisten. Das ist natürlich auch in diesem Fall so", sagte Krösche. Laut Cheftrainer Oliver Glasner werde der Klub die Geschehnisse "im Sinne unserer gemeinsamen Ziele aufarbeiten und dann auch abhaken. Ich habe Filip Kostic als einwandfreien Spieler und Menschen kennengelernt."

Auch Kapitän Sebastian Rode will die Angelegenheit hinter sich lassen: "Filip hat sich in drei Jahren bei uns nichts zu Schulden kommen lassen. Er wird von uns mit großer Freude wieder aufgenommen und wir werden die kommenden Aufgaben gemeinsam angehen."