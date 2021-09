Breitner deutlich: "Ich habe dem FC Bayern viel gegeben"

Steffi Adam via www.imago-images.de

Lebende Legende des FC Bayern: Paul Breitner

Am 5. September feiert Paul Breitner seinen 70. Geburtstag. Die lebende Legende des FC Bayern ist bis heute ein meinungsstarker Charakterkopf - ein neues Interview des Weltmeisters von 1974 belegt das.

Im Gespräch mit der "Sport Bild" wurde Breitner auf die aktuellen Entwicklungen im Profi-Fußball, speziell auf die sogenannten Scheich-Klubs, angesprochen. Seine Antwort fiel eindeutig aus.

"Ich bitte um Entschuldigung, doch das ist mir wurscht. Was in Paris, Liverpool oder Manchester passiert, interessiert mich so viel wie ein Fahrrad, das in Peking umfällt", ließ der frühere Mittelfeld-Star keine Zweifel aufkommen.

Breitners klare Ansage dazu: "Mich interessiert der FC Bayern, Real Madrid und die Bundesliga."

"Ich habe dem FC Bayern viel gegeben"

Vor allem dem FC Bayern fühlt sich Breitner bis heute verbunden. Daran ändern auch seine teils öffentlich ausgetragenen Konflikte mit Entscheidungsträgern des deutschen Branchenprimus nichts.

"Der FC Bayern ist ein Schwerpunkt in meinem Leben. So wie ich ein Schwerpunkt in der Geschichte des FC Bayern bin. Ich habe dem FC Bayern viel gegeben, der FC Bayern mir. Wir sind quitt", stellte der 69-Jährige klar.

Mit der allgemeinen Diskussion um explodierende Gehälter im Fußball-Business kann Breitner derweil wenig anfangen.

"Wenn ein Verein wie der FC Bayern so viel verdient, dass er diese Gehälter zahlen kann, haben die Spieler das Recht, so viel zu verlangen", betonte er und ergänzte: "Klubs wie Bayern oder Dortmund sind keine Sparkassen, keine Banken, keine Sozialanstalten, sondern Betriebe, Unternehmen, Firmen."

Neid auf die heutigen Superstars verspürt Breitner keinesfalls. "Ich möchte mit keinem von denen auch nur eine Sekunde tauschen", verdeutlichte der Ur-Bayer, der die gigantischen Gehälter der Spieler als "Schmerzensgeld" bezeichnete.