Gelöschter Mbappé-Post sorgt für Schlagzeilen

Der Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid ist vorerst geplatzt

Der Transfer von Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Real Madrid hätte der teuerste aller Zeiten werden können. Am Ende des spektakulären Pokers gab es aber überall nur lange Gesichter. Vor allem beim Superstar selbst, der seinem Frust in einem mittlerweile wieder gelöschtem Instagram-Post Ausdruck verlieh.

Obwohl Kylian Mbappé in den letzten Tagen der Sommer-Transferperiode das Gesprächsthema Nummer eins war, war vom Franzosen selbst nur wenig zu hören. Aber wenn er dann mal sprach bzw. in den Sozialen Netzwerken schrieb, wurde jedes Wort auf die sprichwörtliche Goldwaage gelegt. So auch in der Nacht zu Mittwoch, als er einen Post eines Freundes auf seinem Instagram-Kanal teilte.

"Ich respektiere dich, mein Bruder, für deine Professionalität. Verschiebe deine Träume auf später. Das Leben ist schön. Du bist der Beste", lautete die Nachricht, die Mbappé in einem Kurzvideo von sich einblendete. Dazu lief im Hintergrund der Song "Dream On" von der Band Aerosmith.

Für die "Marca" ist eindeutig, was der Superstar mit dem Post, den er wenig später wieder von seinem Instagram-Kanal entfernte, ausdrücken wollte. Es sei die klare Botschaft gewesen, dass er von einem Wechsel zu Real Madrid geträumt hat, mutmaßte die Zeitung. Außerdem sei der Post als deutliches Zeichen an die Königlichen zu verstehen, ihn doch bitte im Winter oder aber spätestens im kommenden Sommer unter Vertrag zu nehmen.

Schon einige Stunden zuvor hatte ein Like des Superstars für Schlagzeilen gesorgt. So markierte Mbappé einen Post von Real-Neuzugang Camavinga mit einem Gefällt mir, in dem der Youngster erklärt, sein Traum sei mit dem Wechsel nach Madrid wahr geworden.

Real bietet über 200 Millionen Euro für Mbappé

Die Königlichen hatten am letzten Tag der Transferperiode einen letzten Versuch unternommen, die Pariser doch noch von einem Transfer zu überzeugen. Spanische Medien berichteten von einem Angebot in Höhe von 200 Millionen Euro, andernorts hieß, Real habe sogar 220 Millionen Euro für den Superstar geboten.

So oder so: Das Ergebnis, da waren sich alle einig, war das gleiche. Paris Saint-Germain interessierte die verbesserte Offerte kein Stück. Der Scheichklub wolle weiter versuchen, Mbappé von einem Verbleib zu überzeugen. Ein Netto-Gehalt in Höhe von 45 Millionen Euro soll PSG dem Stürmer dafür schon geboten haben. Dass die Pariser dieses Angebot nochmals verbessern, scheint nicht ausgeschlossen.