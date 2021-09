So lindert der BVB "den Schmerz" der Fans

Inderlied/Kirchner-Media via www.imago-images.de

Carsten Cramer ist für das Marketing beim BVB verantwortlich

Die Corona-Pandemie verhinderte, dass Borussia Dortmund 2021 ein Trainingslager in Übersee abhalten konnte. Ohnehin sorgte die Ausbreitung des Virus für eine ungewohnt große Entfernung zu den Fans. Mit einer virtuellen Werbe-Tour hat der BVB nun Abhilfe geschafft.

Unter dem Slogan "In 09 Tagen um die Welt" präsentierte der BVB seinen Anhängern in neun Ländern auf drei Kontinenten Content rund um den schwarz-gelben Kosmos.

Fans in den USA, Brasilien, Indien, Japan, China, Südkorea, Vietnam, Singapur und Polen durften sich unter anderem über eine virtuelle Stadiontour, Live-Streams vom Training und den Austausch mit Ex-Spielern über die sozialen Medien freuen. Unter anderem meldeten sich die Brasilianer Dedé und Márcio Amoroso, Young-pyo Lee aus Südkorea, Patrick Owomoyela sowie aktuelle Stars wie Mats Hummels, Marco Reus oder Mo Dahoud zu Wort.

Eine nette Idee, die persönliche Fan-Nähe aber natürlich nur begrenzt ersetzen kann. "Eine virtuelle Tour kann eine reale nie ersetzen, ist aber immer noch besser als gar keine Tour und kann den Schmerz des Verlustes zumindest ein Stück lindern", gesteht auch Carsten Cramer, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb beim BVB, gegenüber der "Sport Bild" ein.

BVB-Fans und Spieler hatten Spaß

Und weiter: "Wir sind froh, dass wir durch die virtuelle Tour in einem sehr komprimierten Zeitraum sehr viele Fans erreicht haben, die wir sonst nicht erreicht hätten. Digitale Welten ersetzen nicht den persönlichen Austausch, aber so bleiben wir zumindest in Kontakt mit unseren Fans. Es hat den Fans Spaß gemacht, aber auch unseren Spielern und Partnern."

Die positiven Auswirkungen für den Klub lassen sich allerdings nicht von der Hand weisen. "Sport Bild" verweist auf den Marketingreport "BRAND FINANCE FOOTBALL 50", in dem sich der BVB 2021 um 13 Ränge auf Platz 10 verbessert hat.