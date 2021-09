Gigantische Ausstiegsklausel für RB-Star enthüllt

RHR-FOTO / Dennis Ewert via www.imago-images.de

Dominik Szoboszlai will bei RB Leipzig den Durchbruch schaffen

Dominik Szoboszlai gilt als eines der größten Mittelfeld-Talente Europas. Nach seiner knapp siebenmonatigen Verletzungspause will er bei RB Leipzig zum Bundesliga-Star aufsteigen und den ganz großen Durchbruch schaffen. Im kommenden Sommer könnte er dann für eine Mega-Ablöse schon wieder gehen.

Zumindest berichtet darüber die "Sport Bild". Nach seinem Top-Start für RB Leipzig in der Bundesliga mit drei Toren in vier Pflichtspielen wurde jetzt enthüllt, wie hoch die Ausstiegsklausel in Szoboszlais bis 2026 laufenden Arbeitspapier ist.

Nach Angaben des Sportmagazins kann der ungarische Nationalspieler die Roten Bullen im Sommer 2022 für rund 70 Millionen Euro verlassen. RB Salzburg, von wo Szoboszlai zu Jahresbeginn für 22 Millionen Euro an den Cottaweg gewechselt war, wird in diesem Fall mit 20 Prozent an der Ablöse beteiligt, darf also noch auf weitere knapp 14 Millionen Euro Einnahmen hoffen.

Erster Szoboszlai-Doppelpack gegen den VfB Stuttgart

Dass der 20-Jährige eine große Karriere vor sich hat, gilt fast schon als sicher. Vor seinem Wechsel zu RB Leipzig stand die versammelte europäische Fußball-Elite Schlange. Der FC Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain, der FC Liverpool, der BVB und der FC Chelsea wurden unter anderem mit Szoboszlai in Verbindung gebracht, der im Alter von 15 Jahren in die Jugendakademie von Red Bull Salzburg gewechselt war.

Sein alter und neuer Cheftrainer Jesse Marsch ist von der Entwicklung des Top-Talents überzeugt und nimmt den ungarischen Nationalspieler gleichzeitig in die Pflicht: "Sein Selbstvertrauen und seine Qualität sind außergewöhnlich. Aber er muss verstehen, dass er alles für die Mannschaft geben muss. Er ist ein guter Junge mit viel Luft nach oben", sagte der US-Amerikaner, der Szoboszlai die ersten Gehversuche in der österreichischen Bundesliga ermöglichte.

An der Seite seiner erfahrenen Offensivkollegen will der Mittelfeldmann jetzt den Durchbruch in Deutschland schaffen. Beim 4:0-Heimerfolg vor zwei Wochen gegen den VfB Stuttgart ragte er mit zwei Treffern heraus.