Boateng-Transfer in den letzten Zügen

Fotostand / Wagner via www.imago-images.de

Jérôme Boateng hat den FC Bayern verlassen und wird sich Lyon anschließen

Nach monatelanger Suche hat Jérôme Boateng endlich einen neuen Verein gefunden. Der langjährige Profi des FC Bayern schließt sich dem französischen Erstligisten Olympique Lyon an. Schon am Dienstag weilte der Abwehrspieler in Frankreich. Im Laufe des Mittwochs soll er offiziell vorgestellt werden.

Am Dienstag hatte die lange Vereinssuche von Jérôme Boateng endlich ein Ende. Der ehemalige Nationalspieler einigte sich mit Olympique Lyon auf eine Zusammenarbeit. Bis zum Ende der Saison 2024 soll der Vertrag des Abwehrspielers beim französischen Erstligisten laufen.

Offiziell bestätigt haben die Franzosen den Deal allerdings noch nicht. Der Grund: Boateng hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge erst einen Teil des obligatorischen Medizinchecks absolviert. Teil zwei soll am Mittwoch folgen. Sobald die Ärzte grünes Licht geben, wird Lyon den Transfer bekanntgeben.

In Lyon trifft Boateng auf einige alte Bekannte. Zum einen wird die Mannschaft von Peter Bosz trainiert. Den Niederländer kennt der Abwehrspieler schon aus dessen Zeit beim BVB und bei Bayer Leverkusen. Ebenfalls in Lyon unter Vertrag steht der Schweizer Xherdan Shaqiri. Mit dem Ex-Liverpooler kickte Boateng zwischen 2012 und Anfang 2015 gemeinsam beim FC Bayern.

Boateng wollte vom FC Bayern zu einem CL-Klub

Ursprünglich wollte der 32-Jährige seine Laufbahn bei einem Champions-League-Klub fortsetzen. Gerüchte über einen Wechsel zum AC Milan oder dem FC Sevilla erhielten durch diesen Plan stets neue Nahrung. Sein kolportierter Wechsel zu Hertha BSC soll deswegen auch geplatzt sein, berichtete die "Münchner Abendzeitung" Mitte Juli.

Nun wird es mit Olympique Lyon zwar "nur" ein Europa-League-Teilnehmer. Dafür aber ein Klub, der sich die höchsten Ziele gesetzt hat. Umso wichtiger ist es, dass die Mannschaft, die aktuell nur auf dem neunten Tabellenplatz steht, personell verstärkt wurde.