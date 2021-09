Gnabry vermeidet Treuebekenntnis zum FC Bayern

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Serge Gnabry spielt seit 2018 beim FC Bayern

Seit drei Jahren läuft Serge Gnabry für den FC Bayern München auf, wurde seither jede Saison Deutscher Fußball-Meister und gewann 2020 die Champions League. Dass die Münchner der letzte Arbeitgeber für den Nationalspieler sind, ist für Gnabry aber längst nicht in Stein gemeißelt.

Im Rahmen der Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die bevorstehenden WM-Qualifikationsspiele vermied der 26-Jährige im Gespräch mit "Sport1" ein eindeutiges Treuebekenntnis zum FC Bayern.

"Ich fühle mich sehr wohl beim FC Bayern, aber ich habe noch ein bisschen Zeit in meinem Vertrag. Schauen wir mal, was in Zukunft passiert", so die vielsagende Antwort des Offensivspielers auf die Frage, ob er sich eine langfristige Vertragsverlängerung an der Säbener Straße vorstellen kann.

Sein derzeitiges Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister läuft noch bis 2023.

In der laufenden Saison ist Gnabry unter dem neuen Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann bislang gesetzt. In allen Bundesliga-Partien stand er in der Startelf und ragte vor allem beim 3:2-Heimsieg gegen den 1. FC Köln mit einem Doppelpack heraus.

FC Bayern: Zukunft von Gnabry wohl noch völlig offen

Wie der Sender weiter vermeldete, habe es bisher zwar schon einen "losen Austausch" über ein neues Arbeitspapier für Gnabry beim FC Bayern gegeben. Konkrete Gespräche oder gar eine vorzeitige Einigung stehen derzeit aber noch aus. Die genaue Zukunftsplanung vor allem über das Jahr 2023 hinaus sei demnach noch vollkommen offen.

Positiv könnte sich aber die jüngste Vertragsverlängerung der Münchner mit Mittelfeld-Ass und Gnabry-Kumpel Joshua Kimmich bis 2026 auswirken, der als enger Vertrauter des gebürtigen Stuttgarters gilt.

Zunächst liegt der Fokus des Außenstürmers in dieser Woche ohnehin auf der DFB-Elf. Gnabry weist mit 16 Toren in 26 Länderspielen noch immer eine herausragende Bilanz im deutschen Nationalmannschafts-Trikot auf.