Ansu Fati bekommt bei Barca Messis Nummer 10

David Ramirez via www.imago-images.de

Ansu Fati beim FC Barcelona

Der 18-jährige Ansu Fati trägt in dieser Saison beim FC Barcelona das Trikot mit der Nummer 10.

Der vierfache spanische Internationale tritt damit diesbezüglich das Erbe des nach Paris abgewanderten Lionel Messi an. Mit der Ankündigung beendete der FC Barcelona die Spekulationen, dass die Rückennummer bei den Katalanen zu Ehren von Messi nicht mehr vergeben würde.

Fati, der jüngste Liga-Torschütze in der Geschichte des Clubs, arbeitet derzeit nach einer Knieverletzung an seinem Comeback. Dieses könnte er am Wochenende nach der Länderspielpause geben. Er stammt wie Messi aus der eigenen Nachwuchsakademie.

apa