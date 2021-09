Schalke-Neuling reist verletzt wieder ab

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Itakura wechselte von Manchester City zum FC Schalke 04

Neuzugang Ko Itakura kehrt verletzungsbedingt vorzeitig von Japans Nationalteam zum Fußball-Zweitligisten Schalke 04 zurück.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wird der Innenverteidiger voraussichtlich am Freitag wieder in Gelsenkirchen erwartet, eine Diagnose folge nach Untersuchungen.

Schalke hat den 24-Jährigen für ein Jahr von Manchester City mit Kaufoption ausgeliehen.