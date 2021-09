Goretzka schätzt Flicks Klarheit: "Wenig Eventualitäten"

AFP /SID/THOMAS KIENZLE

Leon Goretzka schätzt Hansi Flicks kommunikative Art

An Bundestrainer Hansi Flick schätzt Nationalspieler Leon Goretzka vor allem dessen klare Vorstellungen. "Da gibt es wenige Eventualitäten. Klarheit ist, gerade wenn man nicht viel Zeit hat, ein nicht zu unterschätzender Faktor", sagte der Bayern-Profi im Interview mit der FAZ.

Flick sei zudem ein "extrem kommunikativer Typ, der an den Menschen interessiert ist und eine gute Beziehung aufbauen möchte", ergänzte Goretzka.

Er und seine Münchner Teamkollegen hätten das schon mit Flick beim FC Bayern erlebt, "da ist etwas zusammengewachsen, was uns die Hoffnung gibt, dass wir auch hier schnell eine neue Einheit werden".

Der Bayern-Block will auch unter Flick den Ton angeben. "Die Nationalmannschaft ist nicht der FC Bayern München. Aber ich sehe unsere Aufgabe als Bayern-Spieler schon darin, die Philosophie mit in die Mannschaft zu tragen", meinte Goretzka: "Wir haben sie zwei Jahre erfolgreich praktiziert, wir haben mit Hansi gewonnen, was es zu gewinnen gab, da kann man den Mitspielern schon helfen, sie schnell zu verinnerlichen."