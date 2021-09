Zoff mit Terzic? BVB-Profi wehrt sich gegen Gerüchte

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Mahmoud Dahoud zählt beim BVB zum Stammpersonal

Mahmoud Dahoud gehört bei Borussia Dortmund zu den Gewinnern der noch jungen Saison. Schließlich stand der zentrale Mittelfeldspieler in allen fünf Pflichtpartien in der Startaufstellung. Bereits in der vergangenen Rückrunde spielte der Nationalspieler beim BVB eine wichtige Rolle. Dabei hatte der 25-Jährige unter Ex-Trainer Edin Terzic einen schwierigen Start.

Noch im Winter war Dahoud bei Borussia Dortmund nur die zweite Wahl. Auch unter dem ehemaligen Interimscoach Edin Terzic musste der Spielmacher zunächst immer wieder auf der Bank Platz nehmen. Zu Beginn der Rückrunde wurde Dahoud gar für zwei Spiele suspendiert. Nun hat der BVB-Profi Gerüchte über eine angebliche Auseinandersetzung mit Terzic dementiert.

"Da gab es keinen Streit", erklärte Dahoud gegenüber den "Ruhr Nachrichten": "Zwischen mir und Edin war immer alles in Ordnung. Immer." Terzic habe ihm "eine ehrliche Chance" gegeben, versicherte Dahoud.

"Das ist für jeden Spieler sehr, sehr wichtig. Wenn du kein Vertrauen spürst und du nicht weißt, dass der Trainer wirklich hinter dir steht und an dich glaubt, dann spielst du auch nicht gut und kannst deine Leistung nicht abrufen", erklärte Dahoud über seine Beziehung zu Terzic, dessen Nachfolger Marco Rose ebenfalls auf den Achter setzt.

BVB-Profi Dahoud will sich im DFB-Team zeigen

Aufgrund seiner positiven Entwicklung hat sich Dahoud wieder in das DFB-Team gespielt. "Mit der Nationalmannschaft habe ich nicht unbedingt gerechnet", gestand der Mittelfeldmann, der bislang zwei Länderspiele absolviert hat.

Bezüglich seiner künftigen Rolle gibt sich Dahoud bescheiden. "Ansprüche stelle ich sicher nicht", so der Dortmunder. Dahoud wolle "Gas geben" und sich im Training zeigen. "Aber ich weiß, dass viel Konkurrenz da ist, gerade auch auf meiner Position im Mittelfeld", meinte der BVB-Star über seine Chancen unter Bundestrainer Hansi Flick.