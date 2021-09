"Eine Ehre": Hofmann spricht über Bayern-Interesse

Tilo Wiedensohler via www.imago-images.de

Gladbach-Profi Jonas Hofmann wurde beim FC Bayern gehandelt

In den vergangenen Tagen wurde Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach intensiv mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun hat der Nationalspieler über das Münchner Interesse gesprochen.

Mit Marcel Sabitzer konnte sich der FC Bayern kurz vor dem Ablauf der Wechselfrist im Mittelfeld verstärken. Allerdings beschäftigten sich die Münchner nicht nur mit dem ehemaligen Leipziger Kapitän. So soll der Rekordmeister auch um Gladbachs Hofmann gebuhlt haben. Allerdings ließ die Borussia ihren Leistungsträger letztlich nicht ziehen.

Dabei war Hofmann bezüglich eines Transfers wohl nicht gänzlich abgeneigt. "Ich finde, dass es eine Bestätigung für meine Arbeit ist, wenn ich mit großen Vereinen in Verbindung gebracht werde. [...] Natürlich höre ich mir sowas auch an und wäge dann genau ab, was für und gegen einen Wechsel sprechen würde.", verriet der 29-Jährige gegenüber "Sport1".

Das Interesse anderer Klubs sei "eine Ehre" und mache ihn "stolz", erklärte Hofmann weiter. In den vergangenen Tagen habe der Gladbach-Profi "enorm viele Nachrichten auf dem Handy" erhalten.

Hofmann beschäftigte sich mit Interesse des FC Bayern

"Ich finde zudem, dass es völlig legitim ist, dass man sich im Berufsleben nach Veränderungen umschaut. Das macht doch jeder so", sagte Hofmann im weiteren Gespräch: "Sie als Reporter genauso wie wir Fußballer und natürlich beschäftige ich mich damit, wenn der FC Bayern Interesse an mir zeigt."

Mit Münchens Trainer Nagelsmann habe Hofmann ein "sehr gutes" Verhältnis. "Wir kennen uns jetzt schon seit fast 15 Jahren. Denn ich war seit der D-Jugend in Hoffenheim. Da kennt man mit der Zeit jeden. Julian hat immer zwei Jahrgänge unter mir trainiert. Der Kontakt zwischen uns ist nie abgerissen", bestätigte der Rechtsaußen.



Allerdings möchte sich Hofmann, der aktuell bei der Nationalmannschaft weilt, trotz des gescheiterten Wechsels zum FC Bayern voll auf Gladbach konzentrieren. "Meine Leistungen auf dem Platz beeinflusst das aber nicht. Mit meinem Tor am Sonntag gegen Union Berlin habe ich das gezeigt", so der Mittelfeldmann.