Nach Mega-Transfers: Kimmich schon heiß auf PSG-Duelle

Joshua Kimmich hat jüngst beim FC Bayern langfristig verlängert

Mit der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft will Joshua Kimmich am Donnerstag gegen Liechtenstein (ab 20:45 Uhr) den nächsten Schritt in der WM-Qualifikation gehen. Auch mit seinem Klub FC Bayern München verfolgt der Mittelfeld-Star weiterhin große Ziele.

"Wir können hier alle noch einen Schritt gehen und haben auch für die nächsten Jahre eine gute Basis, um die höchsten Ziele erreichen zu können", stellte Kimmich im Interview auf der Münchner Vereinshomepage klar.

Jüngst hatte der Führungsspieler seinen Vertrag an der Säbener Straße vorzeitig bis 2026 verlängert und wollte damit auch ein Zeichen an seine Mannschaftskameraden setzen. Dass der FC Bayern in naher Zukunft auch international wieder herausragende Resultate einfahren kann, davon zeigte sich der 26-Jährige überzeugt: "Die meisten bei uns haben wie ich die besten Jahre noch vor sich, und Spieler wie Manuel Neuer, Thomas Müller oder Robert Lewandowski hätte jeder gerne in seinem Team."

Der Stammspieler des Rekordmeisters ist vor allem für seinen großen Ehrgeiz und Einsatzwillen auf dem Spielfeld bekannt. Sich mit den Allerbesten der Zunft zu messen, definierte er auch in der laufenden Saison wieder als Ziel für sich. Kein Wunder also, dass sich Kimmich vor allem auf Duelle gegen den französischen Branchenprimus Paris Saint-Germain freuen würde, der sich im Sommer herausragend unter anderem mit Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos oder Weltstar Lionel Messi verstärkt hat.

Kimmich hat sich ein klares Ziel mit dem FC Bayern gesetzt

"Ich würde sehr gerne gegen Paris spielen. Das ist doch mit die schönste und interessanteste Herausforderung, die es gibt. Ich habe schon die vergangenen Jahre gerne gegen sie gespielt, und daran hat sich nichts geändert", so Kimmich.

Er verdeutlichte seine Zufriedenheit, dass der FC Bayern wirtschaftlich gesehen einen ganz anderen Weg beschreite als die harte Konkurrenz auf Paris und trotzdem in der Vergangenheit immer wieder seine Konkurrenzfähigkeit unter Beweis gestellt hat: "Der FC Bayern kann stolz darauf sein, dass dieser Verein einen etwas anderen Weg geht als viele andere in Europa. Damit können sich die Fans identifizieren, und das ist wichtig. Manchmal habe ich den Eindruck, es schaukelt sich alles immer weiter nach oben, weil jeder viel zu sehr nach links und nach rechts schaut. Ich halte es für sinnvoller, wenn man auf sich selbst achtet und seinen eigenen Weg findet. Das gilt für Vereine wie Spieler."

Als sein größtes sportliches Ziel in mittelfristiger Zukunft mit den Münchnern sei es für ihn persönlich, zum zweiten Mal nach 2020 in der Königsklasse zu triumphieren: "Ich wäre unzufrieden, wenn wir die Champions League in den nächsten Jahren nicht gewinnen", machte der defensive Mittelfeldmann deutlich.